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Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri

Hayatın her alanında bilmemiz gereken basit şeyler olduğu gibi çarpım tablosu da bunlardan bir tanesidir. Özellikle okul çağındaki çocuklara öğretirken kolaylık olması açısından formüller bularak, daha akılda kalıcı yöntemlerle çocuklara öğretmeye çalışırız. Çarpım tablosu nasıl öğretilir? Haberimize göz atın.

14 Mart 2021 Pazar 08:06
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
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Çarpım tablosunu çğretmen için hitap edeceğimiz yaş grubuna göre öğrenme metotları geliştirerek öğretmemiz gerekir. Ezberlemeyi kolaylaştıracak yöntemlerle bunu yapabiliriz.

Çocukların sıkıcı bulduğu konuları eğlenceli, zevkli ve oyun halinde öğreterek akılda kalıcılığı sağlayabiliriz. Çocuklara hitap edebilecek şekilde öğrettiğimiz zaman hem çocuk öğrenmekten keyif alacak hemde öğretenin işi kolaylaşacaktır. Bunu zevkli hale getirmenin yolları arasında; şarkıyla, resimle, oyunla, etkinliklerle zihinde kalması kalması için teknikler sunabiliriz. Karmaşık gibi görünen şeylerin arkasında aslında hep bir basit yolu vardır. Bunu deneme yanılma yöntemiyle ortaya çıkartabiliriz. Birde öğrenme metotları her öğrenciye göre farklılık oluşturabilir. Bir öğrenci çarpım tablosunu şarkı sözleriyle kolayca kavrarken, diğer öğrenci için akvite yöntemiyle olabilir. Burada dikkat etmesi gerekilen nokta; herkes için genel geçer bir yol bularak hepsine hitap etmesini sağlamaktır.

Çokluğumuzda şarkı ve değişik tekerleme yöntemleriyle rakamların uyumunu tutturarak akılda kalıcılığı sağlanırdı. Öneğin; 

1×2=2 hani çorabımın teki?
2×2=4 ekmeğin üstünü ört
3×2=6 bu ne güzel kahvaltı?
4×2=8 kahvaltıyı çok severiz
5×2=10 nerede benim limon?
6×2=12 tabakta yemek bırakılmaz ki
7×2=14 tencerenin kapağını ört
8×2=16 en sevdiğim yemektir, mantı
9×2=18 akşama yemeğe bekleriz.
10×2=20 misafirler geldi mi?             gibi yöntemlerle çocuklara öğrenmede kolaylık sağlar isek öğrenme onlar içinde en keyifli an olacaktır. Ve devamlı öğrenmeye açık istekli hale gelecektir. 

Şarkıyla çarpım tablosunu öğrenme linki sizler için bırakıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=KlfcuHZrQh0&t=1s

Çarpım Tablosu Öğrenmenin Basit yolları;

  • İki sayıyı çarptığınızda hangisinin birinci ya da ikinci olduğu önemli değildir. Hafızanız belirli bir süre sonra otomatik olarak bu bilgiyi sayı kabul edecektir. Öneğin; 7x5=35ile, 5x7=35 aynı sonuç verir ve aynı işlem özelliğine sahiptir. Bu yöntemi kullanan çocuğunuzun birçok sayıyı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olacaktır.
  • Sıfır ile hangi sayı çarpılırsa çarpılsın sonuç sıfırdır. Sıfırın boş bir mide olduğunu çocuğunuza öğreterek diğer sayıları yutarak ortada bir şey bırakmadığını anlatabilirsiniz. Sonucu sıfır yapan çarpım tablosu ezberleme işlemi ile 8x0=0 kuralını çocuğunuza öğretirken benzer hikâyeler anlatabilirsiniz.
  • Bir sayısı ile hangi sayı çarpılırsa sonuç sayının kendisi olacaktır. 9x1=9
  • İki sayısı her zaman sayıyı ikiye katlar. Sayı kendisi ile toplandığında sonuç iki katına tekabül eder. Öneğin: 3x2=6, 4x2=8, 2x2=4
  • 5 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı ya 0 ya da 5’tir. 5x5=25,5x8=40, 9x5=45 gibi.
  • Dokuz rakamı ile çarpılan sayıların birler basamağı 9,8,7,6,5 vb. devam eder. Öneğin: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90
  • 10 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı sıfırdır. 10x2=20, 4x10=40,40x2=80 gibi

 

Birde öğrenme yöntemlerinde bulunan Pisagor Öğrenme: ezbere dayalı olmadan en kalıcı yöntemdir. Zihinleri güçlü olan çocukların hemen kapacağı çok daha az bilgiyle tamamen pratik bir şekilde akılda kalmayı sağlar. 

Çarpım tablosu bir bütün olarak yazılarak karmaşık şekilde alıştırma yollarıyla soru soracak eğlenceli hale getirerek hızlıca öğrenmek mümkündür.



Son Güncelleme: 14.03.2021 08:06
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Anahtar Kelimeler:
çarpım TablosuKolay EzberlemeMATEMATİK
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