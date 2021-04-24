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Canlı dersine öğrenci gelmeyen öğretmenin ders ücreti ödenmeyecek

Uzaktan eğitimin canlı dersler ile devam ettiği bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, canlı dersine öğrenci gelmeyen öğretmenin ek ders ücretinin ödenmeyeceğini duyurdu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:36
Canlı dersine öğrenci gelmeyen öğretmenin ders ücreti ödenmeyecek
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Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle eğitim öğretim uzun süredir hibrit eğitim olarak devam ediyor. Bazı kademelerde yüz yüz tam zamanlı seyreltilmiş eğitim devam ederken, son açıklanan karara göre ortaokul 8.sınıflar, lise 12.sınıflar ve anasınıflar dışında tüm kademelerde uzaktan eğitim devam ediyor.

Uzaktan eğitim canlı dersler ile sürüyor

Tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim olarak yapıldığı bu süreçte öğretmenler eğitim öğretim faaliyetleri içinde EBA platformu, EBA canlı ders özelliği ve başka platformlardan canlı dersler ile sürdürüyor.

Bir çok öğrenci uzaktan eğitim sürecine intenet ve bilgisayar sorunları sebebiyle katılamamakta ve bu katılım oranı gün geçtikçe azalmaktadır.

Canlı dersine öğrenci gelmeyen öğretmenin ders ücreti ödenmeyecek

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı son olarak yapmış olduğu açıklamada öğretmenlerin yaptığı canlı derslere sınıfın tamamının katılmaması durumunda ücret ödenmeyeceğini açıkladı. Diğer bir değişle öğretmen sistem üzerinden canlı dersini başlattığında sınıftan hiç katılım olmaz ise öğretmene ders ücreti ödenmeyeceği açıklandı.

Bakanlığın bu kararına başta sendikalar ve eğitim camiasından tepkiler geldi.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Canlı DersEbaUzaktan Eğitim
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