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Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?

Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:34
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
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2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.


 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 14:34
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