Çankırı'da eğitime bu kez kar engeli

Bahar aylarının gelmesinin beklendiği son günlerde Türkiye’de tekrar etkili olmaya başlayan kar bugün birçok ilde sevinçle karşılandı. Bazı il ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı bazı ilçelerde eğitime engel oldu.

Çankırı’da da etkili olan kar yağışı sonrasında Şabanözü İlçesi kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı bir son dakika açıklaması ile eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. İlçede başlayan ve devam eden yoğun kar yağısı ile oluşabilecek olumsuz bir durum ile karşılaşmamak için 25 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği İlçe kaymakamlığı tarafından yazılı bir şekilde bildirildi. Öte yandan hamile ve engelli personellere de idari izin verilmesine karar verildi.

