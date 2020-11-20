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Çalışan anne babalar dikkat! Kreşler açık olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Geçtiğimiz alınan tüm kademelerde ki yüz yüz eğitime ara verilmesi kararından sonra, çalışan anne babalar yakından ilgilendiren kreşler açık olacak mı? sorularına Bakan Selçuk'tan açıklama geldi.

20 Kasım 2020 Cuma 12:10
Çalışan anne babalar dikkat! Kreşler açık olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
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Yaşanan korona virüs vaka sayılarında ki rekor artışlar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla birlikte kreşler dahil tüm kademelerde ki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıklamıştı.

Ancak bu karar sonrasında çalışan anne babaların çocuklarının durumunun ne olacağı soruları gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili olarak çalışan anne ve babaları rahatlatan önemli bir açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

KREŞLER AÇIK OLACAK


Bakan Selçuk TRT ekranlarında katıldığı bir programda uzaktan eğitim sürecinde kreşlerin açık olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ve gün içinde resmi yazı ile durumun netik kazanacağını duyurdu.

OKULLAR NEDEN KAPATILDI?

Okulların neden kapatıldığı sorusuna ise Bakan Selçuk,toplumda ki vaka artışlarının okullarımızı riske soktuğu için bu kararı aldıklarını duyurdu.

STAJLAR YAPILMAYACAK

Bakan Selçuk bazı liselerde staj yapan öğrencilerinde staj çalışmalarının askıya alındığını söyledi.

EK DERSLER ÖDENECEK

Öğretmenlerin özlük haklarına da değinen Bakan Selçuk, 4 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 20.11.2020 12:10
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