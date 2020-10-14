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Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ÇEV burs programının özellikleri

Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ÇEV burs programının özellikleri haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 07:53
Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ÇEV burs programının özellikleri
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Çağdaş Eğitim Vakfı’nın hazırladığı burs programı çerçevesinde; ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine düzenli burs destekleri sağlanmaktadır. Üniversite ve ortaöğretim alanında başarılı olan öğrenciler maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Çağdaş Eğitim Vakfı burslarına başvuruda bulunabilir. Öğrencilerin düzenli ödenek alabilmesini mümkün kılmak, eğitim alanında başarılı olup maddi geliri olmayan öğrenciler ÇEV bursları kapsamında düzenli eğitim ödeneklerinden yararlanabilirler.

ÇEV burs programının özellikleri nelerdir?

ÇEV burs programı çerçevesinde öğrenciler için geri ödemesiz maddi destekler sağlanıyor. Ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin tamamı Çağdaş Eğitim Vakfı burs programında maddi destekler talep edebilir. Burs programında öğrenciler için tam bir eğitim öğretim döneminde destek verilir. Burs desteğinin düzenli olarak verilmesi için öğrencilerin başarısını sürdürmesi şartı koşuluyor.

ÇEV burs başvurusu şartları nelerdir?

Çağdaş Eğitim Burs programına katılım sağlayacak olanların belli kriterlere uyum sağlaması gerekir. Çağdaş Eğitim Burs programında destek alacak olanlar genel itibariyle; ortaöğretim ve yüksek öğretim programlarına göre kriterlere ayrılır.

Üniversite öğrencilerinde başvuru şartları nelerdir?

ÇEV burs başvurularını yalnızca T.C. vatandaşı olan üniversite öğrencileri yapabilecek,

Öğrencilerin gelirinin olmaması ve aile gelirinin de düşük olması,

İstanbul sınırlarında üniversite öğrenimini sürdürmesi,

Ara sınıf öğrencilerinin en az 2.00 not ortalaması olması,

Öğrencilerin önceki dönemden kalan dersi olmaması,


Vakıf ve özel üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu almalı,

Öğrencilerin disiplin cezası almayıp adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Ortaöğretim öğrencileri başvuru şartları nelerdir?

Yalnızca T.C. vatandaşı olan ortaokul ve lise öğrencileri başvuru yapabilecek,

Öğrencinin gelir seviyesinin asgari ücret bandında olması,

Öğrencilerin not ortalamasının en az 70 olması,

Sınıf tekrarına düşmemesi, zayıf dersinin olmaması,

Yalnızca 50 geçer not ortalamasıyla üst sınıfa geçmesi

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 100 burslu olması gerekmektedir.

ÇEV burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Eğitim Vakfı burs başvurusu yapacak adayların; http://www.cev.org.tr/burs-basvuru-formu/ bağlantı adresini kullanması gerekir. Bağlantıya giriş yapan adayların ÇEV burs başvurularını belirtilen tarihlerde yapması gerekir. Burs başvurularında adaylar gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmalıdır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 07:53
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Anahtar Kelimeler:
ÇEV Burs BaşvurusuÇEV
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