Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda astronot kelimesinin Türkçe bir karşılığı olması gerektiğini vurgulamış ve bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Bunun karşılığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, astronot kelimesi karşılığında Türkçe olarak Cacabey isminin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

CACABEY KİM?

1240 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Ceceli aşiretine mensuptur. Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olarak yaşamıştır. Küçük yaşında üstün yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Kırşehir’de Cacabey Medresesini yaptırmıştır. Her alanda Türkçe’yi kullanan Cacabey, Cacabey Medresesinde Türk dilinde eğitim verilmesini de sağlamıştır.

Ayrıca Mevlana’dan övgü alan Cacabey, Hacı Bektaşı Veli ile de ilgilenmiştir. 1301 yılında, Bizanslılar ile savaşırken ölmüştür. Kırşehir’deki Cacabey Medresesi yanına defnedilmiştir.

CACABEY’iN ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI

Birden fazla hayır kurumu yaptırmıştır. Eskişehirde cami ve han yaptırmış,17 caminin onarılmasını sağlamıştır. Yaptırdığı Cacabey medresesinin kubbesi açıktır ve altında bir kuyu vardır. Bu kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir ve araştırma konusu olurdu. Bu medresede o zamanlar astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar sürdürülüyordu. Ayrıca matematik,kimya,fizik konularında da eğitim verilmekteydi.

CACABEY MEDRESESİ

Kırşehir emiri Nureddin Caca (Cacabey) tarafından 1271-1272 yıllarında yaptırılmıştır. Astronominin doğduğu yer olarak tasvir edilmektedir. Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Yapıldığı zamanlarda astronomi yüksekokulu olarak kullanılmaktaydı. Dünyada amacına uygun gözlemevi olarak yapılan ilk yapıttır.