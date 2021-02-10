İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...

Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda astronot kelimesi yerine yeni bir Türkçe kelime bulunması gerektiğini dile getirmesi üzerine, Bahçeli'den bir öneri geldi. Devlet Bahçeli Cacabey isminin kullanılmasını önerdi. Bunun üzerine Cacabey'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Cacabey kimdir? Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:11
Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda astronot kelimesinin Türkçe bir karşılığı olması gerektiğini vurgulamış ve bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Bunun karşılığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, astronot kelimesi karşılığında Türkçe olarak Cacabey isminin kullanılması tavsiyesinde bulundu. 

CACABEY KİM?

1240 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Ceceli aşiretine mensuptur. Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olarak yaşamıştır. Küçük yaşında üstün yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Kırşehir’de Cacabey Medresesini yaptırmıştır. Her alanda Türkçe’yi kullanan Cacabey, Cacabey Medresesinde Türk dilinde eğitim verilmesini de sağlamıştır. 

Ayrıca Mevlana’dan övgü alan Cacabey, Hacı Bektaşı Veli ile de ilgilenmiştir. 1301 yılında, Bizanslılar ile savaşırken ölmüştür. Kırşehir’deki Cacabey Medresesi yanına defnedilmiştir. 

CACABEY’iN ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI

Birden fazla hayır kurumu yaptırmıştır. Eskişehirde cami ve han yaptırmış,17 caminin onarılmasını sağlamıştır. Yaptırdığı Cacabey medresesinin kubbesi açıktır ve altında bir kuyu vardır. Bu kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir ve araştırma konusu olurdu. Bu medresede o zamanlar astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar sürdürülüyordu. Ayrıca matematik,kimya,fizik konularında da eğitim verilmekteydi.

CACABEY MEDRESESİ 

Kırşehir emiri Nureddin Caca (Cacabey) tarafından 1271-1272 yıllarında yaptırılmıştır. Astronominin doğduğu yer olarak tasvir edilmektedir. Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Yapıldığı zamanlarda astronomi yüksekokulu olarak kullanılmaktaydı. Dünyada amacına uygun gözlemevi olarak yapılan ilk yapıttır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CacabeyCacabey MedresesiAstronomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım
Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu

Popüler Haberler

Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Galatasaray Aslan Gibi Sponsor kampanyasının geliri ne kadar oldu? GS yardım kampanyasından kaç para topladı?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 A101'de satışı başladı
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
Taşeron işçilere müjdeli haber geldi? Açıklanan zam oranları ne kadar?
Yıllık kullanılmayan izinlerin ücret hesaplaması
Ramo dizisi Afet kimdir? Gerçek adı nedir? Efsane Odağ nereli ve kaç yaşında?
Askerlik için çürük raporu nasıl alınır? Askerlik çürük raporu hangi hastalıklara verilir, şartları nedir? Çürük raporu nereden alınır?
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.