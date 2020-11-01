Bursluluk sınavı taban puanları düşer mi? Serkan Hocanın İOKBS sonuçları hakkında tahminleri neler?

5 Eylül’de yapılan İOKBS’ ye 1 Milyonu aşkın öğrenci girdi. Bursluluk sınavında her yılki gibi öğrencilerin okumakta olduğu sınıf seviyesi belirlenerek yapıldı. Serkan Hoca’ya yöneltilen sorular ise taban puanlarının düşme durumunun olup olmadığıydı. Serkan Hoca ise bu konuda konuşurken çok dikkatli davrandığını çünkü öğrencilerin ümitleri ile oynamak istemediğini söyledi. Taban puanlaması düşünüldüğü gibi önceden belirlenmez yani önceden belirlenmiş bir sınır puanını geçip ondan sonra burs almak söz konusu değil. Taban puanının oluşma süreci ise belirli bir listeyi dolduracak kadar öğrenciler sıralanır ve bu sıralamanın en sonunda kalan ise taban puanını belirler. Yani sıralamada 1300’ üncü olan öğrencinin aldığı puan taban puanı olur. Şuanlık taban puanı hakkında net olarak bu deme ihtimalimiz yoktur. Tüm merkezi ve bursluluk sınavlarında taban puanının hesaplaması bu şekilde oluşmaktadır. Taban puanı hakkında bir yorum yapmak gerekirse 2019 taban puanı kapsamında yapılır.

Serkan Hoca 2020 İOKBS Taban Tahmini:

Serkan Hocanın kendince yaptığı gözlemlerine göre oluşmuş belirli bir gerçekliği yoktur, sadece bir tahmindir. 5 sınıfların puanına göre sınavın bu yıl kolay olduğu görülmekte. Öncelikle Serkan Hoca 5’ inci sınıf taban puanlarının 560 veya yakınlarında olacağını düşünmekte. 8’ sınıfların taban puanlarının ise 475 civarında olacağını düşünüyor. Diğer sınavlar için ise taban puanlarında pek değişiklik olmayacağını tahmin etmekte. Sınavların uzun süre ertelenmiş olması ve çalışmak için öğrencilere bolca süre kalması azıcık dahi olsa puanları yükseltecek gibi durmakta ve sınava giren az öğrenci olmasının taban puanını etkilemeyeceğini tahmin ediyor.