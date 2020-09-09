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Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyonu geçen öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınavda sonuçlar belli oldu? Sınava 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıfların katılımı ile gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanma süreci ile birlikte adayların sonuç merakları ise daha da arttı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:51
Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Eylül'de yapılan burs sınavıyla ilgili Soru-Cevap bölümünü yayınladı. 5-6-7-8-9-10-11. Sınıf ve temel dersler için yayınlanan soru kılavuzlarına ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_5_SINIF_A_C.pdf


http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_6_SINIF_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_7_SINIF_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_8_SINIF_VE_HAZIRLIK_SINIFI_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_9_10_11_SINIF_A_C.pdf



Son Güncelleme: 09.09.2020 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Bursluluk SınavıMilli Eğitim Bakanlığı
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