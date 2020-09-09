Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Eylül'de yapılan burs sınavıyla ilgili Soru-Cevap bölümünü yayınladı. 5-6-7-8-9-10-11. Sınıf ve temel dersler için yayınlanan soru kılavuzlarına ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_5_SINIF_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_6_SINIF_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_7_SINIF_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_8_SINIF_VE_HAZIRLIK_SINIFI_A_C.pdf

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/08170551_9_10_11_SINIF_A_C.pdf