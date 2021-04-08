Bursluluk sınavı ertelendi mi? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılacak olan Bursluluk Sınavının ve Adaylık Kaldırma Sınavının ertelendiğini açıkladı.

Sınav ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanı tarafından ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde tarihin açıklanması beklenmektedir.

Bursluluk Sınavı

Bursluluk Sınavı ,Türkiye’de her yıl düzenlenmektedir. Sınavı kazanan kişiler burs ya da yatılı eğitim hakkı kazanmaktadır. Açıklanan kontenjan kapsamında öğrencilere burs sağlanmaktadır. Bu yıl ise 6 bin öğrenciye burs verilmesine karar verilmiştir. Bursu alabilmek için yıllık kişi başına düşen gelir miktarının altında olması gerekmektedir. Durumu iyi olan kişiler burs alamamaktadır. Öğretmen ve gazi çocukları bu durumdan muaftır. Sınavdan yüksek puan alınması önemlidir.