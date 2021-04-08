İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Bursluluk sınavı ertelendi mi? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?

MEB , Bursluluk Sınavı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Artan vakalardan dolayı yapılacak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Ziya Selçuk bu durumla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz...

08 Nisan 2021 Perşembe 23:13
Bursluluk sınavı ertelendi mi? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılacak olan Bursluluk Sınavının ve Adaylık Kaldırma Sınavının ertelendiğini açıkladı.

Sınav ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanı tarafından ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde tarihin açıklanması beklenmektedir.

Bursluluk Sınavı

Bursluluk Sınavı ,Türkiye’de her yıl düzenlenmektedir. Sınavı kazanan kişiler burs ya da yatılı eğitim hakkı kazanmaktadır. Açıklanan kontenjan kapsamında öğrencilere burs sağlanmaktadır. Bu yıl ise 6 bin öğrenciye burs verilmesine karar verilmiştir. Bursu alabilmek için yıllık kişi başına düşen gelir miktarının altında olması gerekmektedir. Durumu iyi olan kişiler burs alamamaktadır. Öğretmen ve gazi çocukları bu durumdan muaftır. Sınavdan yüksek puan alınması önemlidir.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebBursluluk Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan ile ilgili şiirler kısa, uzun, 2, 4 kıtalık
23 Nisan ile ilgili şiirler kısa, uzun, 2, 4 kıtalık
DHBT sınavı ne kadar sürüyor? KPSS DHBT sınavı kaç soru ve kaç dakika?
DHBT sınavı ne kadar sürüyor? KPSS DHBT sınavı kaç soru ve kaç dakika?
13 Nisan okullar kapanacak mı?
13 Nisan okullar kapanacak mı?
11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?
11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?
10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?
10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?
Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021
Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021

Popüler Haberler

Bursluluk sınavı ertelendi mi? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası
Odeabank sıfır araç taşıt kredisi kampanyası şartları nelerdir? Kaç yıl vadeli kredi veriyor?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Araç nasıl kiralanır? Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?
AFAD E-devlet 2021 acil toplanma alanları yer bilgisi sorgulama nasıl yapılır? AFAD acil toplanma alanı sorgulama ekranı
Camdaki Kız dizisi gerçek hikaye mi, hangi eserden uyarlama? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?
Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2021
La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan yer aldığı dizi ve film yapımları
Rüyada üzüm yemek görmek ne demektir? Rüyada üzüm yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Netflix Snabba Cash dizi konusu ve oyuncuları
Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.