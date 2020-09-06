Bursluluk sınav sonucu ne zaman duyurulacak? 2020

2020'den sonra 5 Eylül'de yapılacak İOKBSler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 5-6-7-8-9-10-11. Sınıf ve hazırlık öğrencilerine yönelik burs sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sorularının cevapları bu makalenin devamında.

Eğitim bursunu başarıyla alan öğrenciler bursu ne zaman alacaklar? 5 Eylül'de yapılan 2020 İOKBS sonuçları 28 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sınavda öğrencilere 4 soru olmak üzere 100 soru olmak üzere 120 dakika verilir.