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Bursluluk sınav sonucu ne zaman duyurulacak? 2020

5-6-7-8-9-10-11. Sınıf ve hazırlık öğrencilerine yönelik burs sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitim bursunu başarıyla alan öğrenciler bursu ne zaman alacaklar?

06 Eylül 2020 Pazar 16:20
Bursluluk sınav sonucu ne zaman duyurulacak? 2020
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2020'den sonra 5 Eylül'de yapılacak İOKBS öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 5-6-7-8-9-10-11. Sınıf ve hazırlık öğrencilerine yönelik burs sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sorularının cevapları bu makalenin devamında.

Eğitim bursunu başarıyla alan öğrenciler bursu ne zaman alacaklar? 5 Eylül'de yapılan 2020 İOKBS sonuçları 28 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sınavda öğrencilere 4 soru olmak üzere 100 soru olmak üzere 120 dakika verilir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 16:20
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Anahtar Kelimeler:
BurslulukÖğrenci
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