Bursluluk parası ne zaman yatar, ayın kaçında hesaplarda olur? 2021 Bursluluk parası ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflar için düzenlediği, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 6 Haziran 2020 Cumartesi tarihinde yapılacağı belirlenmişti. Fakat yaşanan pandemi dönemi nedeni ile, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi ertelenmişti. İOKBS bursluluk sınavı belirlenen yeni tarihi 5 Eylül 2020 Cumartesi gününde yapıldı. Yapılan İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’nın ardından bursların ne zaman yatacağı büyük merak konusu oldu.
İOKBS Bursluluk Sınavı Hakkında Bilgiler
İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Öğrenciler sadece bulundukları sınıfların 1. Dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca, geçmiş yıllarda bu sınava girecek olan 10. Ve 11. Sınıf öğrencileri 9. Sınıfın tüm müfredatından da sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ile 11. Sınıf öğrencilerimiz de yalnızca 9. Sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” İfadeleri ile sınavın kapsamını açıkladı.