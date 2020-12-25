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Bursluluk parası ne zaman yatar, ayın kaçında hesaplarda olur? 2021 Bursluluk parası ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik düzenlediği İOKBS bursluluk sınavı tarihlerini değiştirdiklerini açıklamıştı. 6 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan 2020 İOKBS bursluluk sınavının 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi. Bu kararın ardından 5 Eylül 2020 Cumartesi günü sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrendiler. Sonuçlarını öğrenen öğrencilerin merak ettikleri konu ise burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağı oldu.

25 Aralık 2020 Cuma 21:12
Bursluluk parası ne zaman yatar, ayın kaçında hesaplarda olur? 2021 Bursluluk parası ne kadar?
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 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflar için düzenlediği, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın  6 Haziran 2020 Cumartesi tarihinde yapılacağı belirlenmişti. Fakat yaşanan pandemi dönemi nedeni ile, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi ertelenmişti. İOKBS bursluluk sınavı belirlenen yeni tarihi 5 Eylül 2020 Cumartesi gününde yapıldı. Yapılan İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’nın ardından bursların ne zaman yatacağı büyük merak konusu oldu.

 Öğrenci burs ücretleri genel olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince, bursluluk sınavının kazanılmasının ardında okula kayıt yaptırılacak tarihi izleyen Ekim ayının başından itibaren ödenmeye başlanır. Geçtiğimiz yıl aylık 260.40 TL olan İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs ücretinin bu sene ki ücreti henüz açıklanmadı.

 

İOKBS Bursluluk Sınavı Hakkında Bilgiler

 İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Öğrenciler sadece bulundukları sınıfların 1. Dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca, geçmiş yıllarda bu sınava girecek olan 10. Ve 11. Sınıf öğrencileri 9. Sınıfın tüm müfredatından da sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ile 11. Sınıf öğrencilerimiz de yalnızca 9. Sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” İfadeleri ile sınavın kapsamını açıkladı.



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:12
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıİOKBSBurs
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