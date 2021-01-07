Burs ve kredi ödemelerine yeni düzenleme geldi! Yeni yılda burs ve krediler ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının bursları için zam müjdesini duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanla beklenen müjdeli haberi verdi! Burslara %18 zam kararı verildi! İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, lisans eğitimindeki öğrencilere 650 tl, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 tl ve doktora öğrencilerine 1.950 tl burs yatırılacağını müjdeledi. Bu durumda, burslara %18 zam yapılmış oldu. İlk zamlı burslar ocak ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.