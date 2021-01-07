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Burs ve kredi ödemelerine yeni düzenleme geldi! Yeni yılda burs ve krediler ne kadar olacak?

Öğrencilerin dört gözle beklediği burs zammı haberi sonunda geldi! 2021 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora bursları ne kadar olacak? İşte tüm soruların cevapları...

07 Ocak 2021 Perşembe 21:44
Burs ve kredi ödemelerine yeni düzenleme geldi! Yeni yılda burs ve krediler ne kadar olacak?
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Burs ve kredi ödemelerine yeni düzenleme geldi! Yeni yılda burs ve krediler ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanla beklenen müjdeli haberi verdi! Burslara %18 zam kararı verildi! İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının bursları için zam müjdesini duyurdu!

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, lisans eğitimindeki öğrencilere 650 tl, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 tl ve doktora öğrencilerine 1.950 tl burs yatırılacağını müjdeledi. Bu durumda, burslara %18 zam yapılmış oldu. İlk zamlı burslar ocak ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Burs ZamlarıLisans Bursları
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