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Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar

Maddi durumu zayıf olanlar için sağlanan bursların kayıt aşaması devam ediyor? Burs veren kurumların hangileri olduğu öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Peki öğrenciler kredi veren kurumlar hangileridir?

14 Kasım 2020 Cumartesi 20:09
Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar
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Burs Nedir, Burs Veren Kurumlar Nelerdir?

Çeşitli kurumlar aracılığıyla, eğitim hayatlarında maddi zorluklarla karşılaşan öğrenciler için iki seçenek bulunmaktadır. Kredi ve burs başvurusu yapan öğrenciler, belirli bir miktar aylık ödemeler alacaklardır. Ancak bu noktada bilinmelidir ki burs ve krediler aynı şey değildir. Krediler sadece KYK kredi sistemi tüm başvuru sahiplerine verilmektedir. Öğrencinin eğitim hayatının sona ermesinden sonra faiz oranını yeniden hesaplayarak, öğrencinin tüm eğitim hayatı boyunca aylık bir kredi ödemesi gerekir. Yani alınan kredinin daha sonra ödenmesi gerekir.

Ayrıca KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar geri ödemesiz burs vermektedir. Burs alma koşulları, kredi alma koşullarından daha ayrıntılıdır. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler burs alabilirler. Genel olarak kesintisiz burs verebilmek için bazı şartların bir yıl tekrarlanmaması ve notlarının yüksek olması gerekmektedir. Ek olarak, bazı burslar yalnızca düzenli olarak verilmektedir. Yeni öğretim yılı başladığında burs veren kurumlar başvurularına devam edecek.

Kredi Yurtlar Kurumu Burs Başvurusu


Kredi ve yurt kurumu burs başvurusu için başvuruların 3 Kasım 2020 tarihinde 23.59'a kadar yapılması gerekmektedir. E-devlet aracılığıyla uygulayın. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na girmeniz ve buradan burs başvurusu seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Sayfada istenen bilgiler doğru şekilde doldurulduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından girilen bilgiler kontrol edilecek ve burs kararı diğer kamu kurumlarınca onaylandıktan sonra ilan edilecektir.

KYK bursu alabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekir. Bu nedenle, başvuru sahipleri önlisans veya lisans kurumunda aktif olarak eğitim almalıdır. Açık öğretim ve vakıf üniversitesinde okuyanlar burs başvurusunda bulunamazlar. Aynı zamanda iki yıllık bir önlisans okulundan mezun olup sürekli dikey geçiş sınavı ile dört yıllık sisteme geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri burs başvurusunda bulunabilirler. Aynı zamanda KYK tarafından sağlanan burs (eski adıyla Başbakanlık Bursu) herhangi bir başvuru olmaksızın üniversiteye giriş sonuçlarına göre verilebilmektedir. Bu nedenle programın% 10'u dahilinde programa girenler, 2,50 GNO'sundan az olmamak kaydıyla, öğrenimleri süresince aylık burs alacaklar.

MESS Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Devam eden burs başvurularından biri MESS Eğitim Vakfı tarafından sağlanmaktadır. Bu burs, meslek liseleri, özel eğitim liseleri ve teknik liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki lise öğrencilerine açıktır. Burs, her akademik yılın 10 ayı içinde iki taksitte ödenir. Elektrik, elektronik, otomasyon teknolojisi, makine teknoloji, metal teknolojisi, plastik teknolojisi ve tesisat teknolojisi alanlarında eğitim gören lise öğrencileri aylık 320 TL, diğer meslek alanlarındaki öğrenciler ise 160 TL tutarında burs alabilirler.

MESS bursuna başvurabilmek için resmi web sitesi kullanılmalı ve başvuru sürecinde gerekli olan bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru 23 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. Uygun adayların bursları, sonuçlar açıklandıktan sonraki birkaç ay içinde hesaplarına yatırılacaktır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 20:09
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Anahtar Kelimeler:
BursÖğrenci
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