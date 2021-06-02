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Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni normalleşme sürecinin karara bağlanmasının ardından 1 Haziran’da ilkokul öğrencileri 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Öğrenciler ve veliler bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak? gibi soruları sıkça sorarken sizler için 2021 eğitim- öğretim karneler hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. İşte karnelerin son durumu…

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:36
Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?
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Haziran ayını kapsayacak yeni normalleşme takviminin açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. 1 Haziran sonrası okullarda eğitim öğretim tekrar gündeme gelirken ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri için yeni programlar hedeflendi. Buna göre 2 Temmuz’a kadar sürece kurallara göre MEB, 1 Haziran için ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesini söylerken 7 Haziran’dan itibaren ortaokul ve lise öğretimindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı. Buna göre kane notları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilirken bu yazımızda kanelerin son durumu hakkında bilgi vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kanelerin 18 Haziran’da öğrencilerin erişimine açılacağını söyledi. Bu anlamda alt yapı yoğunluğu yaşamaması için kaneler öğrencilerin sistemlerine düşecek.

Kaneler dijital olarak mı verilecek?

2020-0021 eğitim öğretim hayatında sona yaklaşırken koronavirüs salgınından kaynaklı eğitimlerine uzaktan devam öğrenciler yine kanelerini uzaktan görecek. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kaneler verilirken öğrenciler teşekkür, takdir, onur belgelerini e-Okul VBS adresi üzerinden görebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 güncel takvim!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kaneleri neye göre belirlenecek? İşte sınıflara göre kanelerin durumu

  • 1.2.3. sınıf öğrencilerine sınav uygulanmamaktadır. Öğrencilerin notları canlı derslere katılım oranı, derse ilgi veya sosyal akademik anlamda gelişmeleri destekleyecek şekilde sınıf öğretmenleri tarafından verilecektir.
     
  • 4.sınıf öğrencileri ise MEB tarafından düzenlenen sınavlarda aldığı puanlara göre eğer sınava girmediyse ilk dönem notlarına göre kane verilecek.
     
  • Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflarda ise sınavlar tercihe göre katılım olduğu için sınava giren öğrenciler aldıkları puan ile değerlendirilirken  sınava girmeyen öğrencilerin birinci dönem notları etkili olacak.
     
  • Lise 9,10,11 sınıfları ise sınavlara göre belirlenecek. Sınava girmek istemeyen öğrenci birinci dönem kane puanından sorumlu olurken ikinci dönem yüz yüze yapılan sınavlarda öğrencilerin hakkı ile aldığı puanlar kanelerde yer alacak.

Son Güncelleme: 02.06.2021 15:36
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