Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?

Haziran ayını kapsayacak yeni normalleşme takviminin açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. 1 Haziran sonrası okullarda eğitim öğretim tekrar gündeme gelirken ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri için yeni programlar hedeflendi. Buna göre 2 Temmuz’a kadar sürece kurallara göre MEB, 1 Haziran için ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesini söylerken 7 Haziran’dan itibaren ortaokul ve lise öğretimindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı. Buna göre kane notları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilirken bu yazımızda kanelerin son durumu hakkında bilgi vereceğiz.

Kaneler dijital olarak mı verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kanelerin 18 Haziran’da öğrencilerin erişimine açılacağını söyledi. Bu anlamda alt yapı yoğunluğu yaşamaması için kaneler öğrencilerin sistemlerine düşecek.

2020-0021 eğitim öğretim hayatında sona yaklaşırken koronavirüs salgınından kaynaklı eğitimlerine uzaktan devam öğrenciler yine kanelerini uzaktan görecek. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kaneler verilirken öğrenciler teşekkür, takdir, onur belgelerini e-Okul VBS adresi üzerinden görebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 güncel takvim!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kaneleri neye göre belirlenecek? İşte sınıflara göre kanelerin durumu