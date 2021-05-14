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Bu sene sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma kaçıncı sınıflarda olacak?

Milyonlarca öğrenci, 2021 senesinde sınıfta kalma olup olmadığın merak ederken MEB konuya ilişkin yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Peki 'Bu sene sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma kaçıncı sınıflarda olacak?' sorularının cevaplarına haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 16:21
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma kaçıncı sınıflarda olacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde liselerde sene sonu için merak edilen bilgileri açıkladı.

Milyonlarca öğrenci, 2021 senesinde liselerde sınıf geçmek için kriterlerin neler olduğunu merak ederken MEB konuya ilişkin yaptığı açıklamayla sınıf geçme-kalma sorularını yanıtladı. Öğrenciler bu dönem içinde kendi seçimlerine göre, mezun olacak veya sınıf geçebilecektir.

Yapılan açıklamaya göre, sınıf geçme kriterleri bir değişikliğin olmayacağı belirtildi. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecek. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecek.

Yayınlanan bu açıklamayla beraber, öğrenciler derse katılmama hakkına ve bu yüzdende sınıfta kalma olasılığını ortadan kalkmış oldu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
2021Sınıfta KalmaMeb
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