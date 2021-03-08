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Bu sene sınıfta kalma olacak mı? MEB sınıfta kalma olacak mı, hangi sınıflarda kalma olacak?

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminden ötürü bir süredir uzaktan eğitim ile okula devam eden öğrenciler 15 Şubat itibari ile kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeye başladı. Eğitimin yüz yüze olması ile beraber hem öğrenciler hem de veliler en çok sınıfla kalma olup olmayacağını merak ediyor. Merak edilen bu soruyu haberimizde yanıtladık. İşte detaylar...

08 Mart 2021 Pazartesi 14:42
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? MEB sınıfta kalma olacak mı, hangi sınıflarda kalma olacak?
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Vakaların gidişatından dolayı 15 Şubat tarihi itibari ile kademeli olarak yüz yüze eğitimler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak köy okullarını ve bağımsız anaokullarını açtı. 1 Mart tarihinde ise ilkokul 1,2,3,4 ve 8, 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Bu doğrultuda salgın sürecinde uzaktan eğitim ile okul hayatlarını devam ettiren öğrenciler ve velileri okulların açılması ile beraber sınıfta kalma olup olmayacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıl salgından dolayı sınıfta kalma kaldırılmıştı

Salgının seyrinden dolayı uzaktan eğitim uygulandığı için geçtiğimiz yıl sınıfta kalma yoktu. İlk dönemde ise ortaokul ve ilkokul öğrencileri kane notlarını etkinlik katılım puanı ve sözlü notlarına göre aldılar. Bu doğrultuda;

  • Lise öğrencilerinin güz dönemindeki kane puanları bahar döneminde yapılacak olan yüz yüze sınavlar sonrasında belirlenecek.
  • İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliği kapsamında ise ilkokul 1,2,3,4 sınıflarında sınıfta kalma olmayacak. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı vaka sayılarının gidişatına göre ilerleyen dönemlerde ortaokul ve liselerde sınav yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Ortaokul ve liselerde sınıfta kalma olabilir!

Yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber eğitim bittikten sonra ortaokul ve liselerde sınıfta kalma olabilir. Bu duruma ortaokullarda zayıf dersi olan öğrencinin sınıf tekrarı yapıp yapmayacağına Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek.

  • Bunun yanı sıra liselerde öğrencinin yıl sonu ortalaması 50 puan altında olduğu ve 3 dersi zayıf olduğu takdirde sınıf tekrarı yapacak.
  • Bakanlığın takvimine göre bu yıl eğitim 18 Haziran’da tamamlanacak. Konu ile alakalı MEB hem öğrencilere hem velilere bilgilendirme yapacak.


Son Güncelleme: 08.03.2021 14:42
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OnlineEğitimYüzYüzeEğitimSınıftaKalma
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