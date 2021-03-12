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Bu sene sınıfta kalma olacak mı? 2021 sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bütün sınıfların 2 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçmesine karar vermiştir. Eğitim öğretimin yüz yüze sisteme dönüş yapması ise öğrenciler tarafından birtakım soruların sorulmasına neden olmuştur. Öğrencilerin en merak ettiği konu ise sınıfta kalma durumunun var olup olmadığı. Geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma yoktu peki bu sene sınıfta kalma olacak mı? 2021 sınıf geçme nasıl olacak?

12 Mart 2021 Cuma 18:38
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? 2021 sınıf geçme nasıl olacak?
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Covid-19 nedeniyle her ne kadar uzaktan eğitime geçilse bile bu sınavlara engel olmamıştır. İkinci dönemde yapılacak sınavlar, sorumlu tutulan sınavlar ve birinci dönemde girmediği sınavlara giriş yapacak öğrencilerin bu dönemde sınıfta kalması ya da geçmesinin nasıl olacağı merak konusu haline gelmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmenliği kapsamında 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflar sınıfta kalmayacak. Lakin diğer sınıflarda bu durum farklılık göstermektedir.

 

Yüz yüze eğitime geçiş yapılmasıyla birlikte okullarda sınavlarda yavaş yavaş başlatıldı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimine tabi tutulan binlerce öğrencinin ve bu öğrenciler velileri; covid-19 döneminde bir üst sınıfa yükselme veya bulunulan sınıfta kalma durumlarının nasıl olacağını merak etmekte. Ortaokul ve liselerde sınıf geçme için uygulanan kurallar birbirinden farklıdır.

 

Dünyayı etkisi altına alan salgın kapsamında dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmekte olan öğrenciler için geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. Derslerinde başarısızlık gösteren öğrencilerin ise sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçişi gerçekleştirilmişti. Bu dönemde ise sınıfta kalıp kalmama durumunda bir değişikliğin olup olmadığı merak ediliyor. Yüz yüze eğitimin veli onayına bırakılması adına öğrencilerin devamsızlıktan dolayı bu sene sınıfta bırakılma işlemi gerçekleştirilmeyecek.

 

Yeni dönemde sınıfta kalma durumu nasıl olacak?

Dönem başlangıcında uzaktan eğitim ile derslerine devam eden öğrenciler 2 Mart tarihinden sonrasında yüz yüze eğitime geçiş yapmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bu sene sınıfta kalma durumunun nasıl olacağı bu soruyu gündeme taşımıştır. Salgın nedeniyle geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ilk dönemde kaneleri ders etkinliklerinde gösterdikleri katılım ve sözlü notu ile almıştır.

 

Lise öğrencileriyse birinci dönemde kane notları ikinci dönemde yapılması planlanan sınavlarla netleştirilecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda sınıfta kalma durumu söz konusu olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönemde yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için tarih belirlendi. Bu tarihlerin başlangıcı ise 8 Mart olarak belirlendi.

 

Yüz yüze eğitime geçiş yapılması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı okulların ölçme ve değerlendirme sınavlarının nasıl yerine getirileceğini belirleyecek. Okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte sınavların da yavaş yavaş yapılmaya başlanması bu eğitim döneminin sonu ile öğrencilerin büyük ihtimalle sınıfta kalma durumu ile karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor. Ortaokullarda ise durum farklılık göstermektedir; kötü dersi olan öğrenci için sınıf tekrarının uygulanması gerektiği ya da sınıfı geçmesi gerektiği Şube Öğretmenler Kurulu tarafından karar verilmektedir.

 

Liseler için ise sene sonunda öğrencinin elde ettiği ortalamanın %50’nin altında bulunan ve 3 dersten çok zayıfı bulunan öğrencilerin sınıf tekrarı yapmasına karar veriliyor. MEB tarafından yayımlanan takvim kapsamında bu sene eğitim 18 Haziran’da bitecek. Bakanlar tarafından konu kapsamında yakın bir zaman içerisinde öğrencilerin ve ailelerin bilgilenmesine yönelik bir açıklama yayımlayacaktır.

 

Devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma durumu bulunmuyor!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 ile 2021 senesi eğitim faaliyet senesinde yüz yüze eğitime geçiş yapılmasına 2 Mart tarihinde karar vermiş ve o tarihten beri öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yapmıştır. Covid-19 salgınından dolayı Bakanlık verdiği karar ile yüz yüze eğitimi zorunlu tutmamıştır. Bu kapsamda eğer veliler öğrenciyi okula göndermek istemezse; okul yönetimi ile irtibat kurmalı ve öğrencinin gelmeyeceğini bildirmelidir. Öte yandan öğrencileri gönderecek veliler de aynı şekilde irtibata geçmelidir. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi görecek öğrencilerin yüz yüze eğitime ek olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığı ile uzaktan eğitime de tabi tutulmasına devam edilecek. Okula gelmeyen öğrenciler de buradan eğitim almaya devam edecek.

 

Ortaokul ve liseler için sınıf geçememe durumu nasıl belirleniyor?

Normal koşulların altında ortaokul 5 ile 8’inci sınıflar arasında 20 gün açıklamasız bir şekilde (özürsüz) okula gelmediğinde, yani devamsızlık gösterdiğinde ve herhangi bir ders notunun sene sonu puanının 45 puanın altında olması durumunda o öğrencinin sınıfı tekrarlaması ya da geçmesi, ikinci dönemin bitiminde yani son haftalarında şube öğretmenler kurulunun vereceği karar tarafından belirlenir. Bu öğrencinin kanesinde verilecek olan karar çerçevesinde “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” ifadesi veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ifadeleri yer almaktadır. Bu kapsamda öğrenciler sınıf tekrarı yapmalıdır.

 

Lise eğitimi almaya devam eden öğrencilerin sınıfı fark etmeden (9, 10, 11, 12) öğrencilerin sene sonu ortalamalarının 50 ya da 50’nin üstünde olmasıyla öğrencinin bir üst sınıfa geçişi onaylanır. Ortalama notu 50’nin üstünde olarak 3 dersten zayıfı bulunmayan öğrencilerin şartsız üst sınıfa geçişi sağlanıyor. 3 dersten zayıfı bulunan öğrenciler ise üst sınıfa sorumlu geçiyorlar. Daha sonrasında bu öğrencilerin ‘Sorumluluk Sınavı’ katılımı gerçekleştirmeleri ve bu dersleri vermesi gerekmektedir. Eğer öğrencinin ortalaması 50’den düşükse öğrenci sınıf tekrarı yapmalıdır. 4 senenin ardından toplam 6’dan fazla zayıfı görülen öğrencilerin de sınıf tekrarı yapması istenilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:38
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