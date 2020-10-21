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Bu sene okullarda ara tatil olacak mı? MEB ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların yüz yüze eğitime başlamasından sonra bu sene okullarda ara tatil olacak mı kafalarda soru işareti yarattı. Koronavirüs gölgesinde MEB ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek belli oldu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:45
Bu sene okullarda ara tatil olacak mı? MEB ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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Koronavirüs tedbirleriyle beraber 31 Ağustos’ta okul öncesi eğitim sınıfları ile ilköğretim 1.sınıflar, 12 Ekim’de ise 2, 3, 4 ,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen süreçte salgının seyri doğrultusunda diğer sınıfların da yüz yüze eğitime başlayabileceğini söyledi. Okulların eğitime geç başlamasıyla ara tatiller kafalarda soru işareti yarattı.

Ara tatil olacak mı? Kaç gün sürecek?


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.



Son Güncelleme: 21.10.2020 00:45
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Ara TatilMebYarıyıl
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