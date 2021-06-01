Bu sene karne verilecek mi? Karneler ne zaman, hangi sınıflara verilecek?

31 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’ı kapsayacak yeni normalleşme sürecinin detaylarına değindi. Öğrenciler koronavirüs salgınında kaynaklı uzun süredir eğitim hayatına uzaktan devam ederken eğitim hayatının yaz sezonuna gelinmesinin ardından öğrencileri kane telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki 2021 kaneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...





2021 kaneler ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren kanelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da kanesine ulaşabilecek" diye konuştu. İsteğe bağlı olarak yaz dönemi için telafi programları başlattığını açıklayan Bakan, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Yaz boyu sürecinde okulların öğrenciler için açık olacağını söyleyen Bakan, isteyen öğrencilere aktiviteler, akademik programların sunulacağını söyledi.