Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar neden oldu, öğrenciler neye karşı çıkıyor?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki olarak başlayan eylemler farklı boyutlara ulaştı.

Boğaziçi Üniversitesi olayı nedir?

Hafta sonu iki öğrencinin tutuklanmasını protesto etmek amacı ile Pazartesi günü kampüs içinde eylem düzenleyen öğrencilere polisin müdahalesi sonucunda 159 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük bölümü polis sorgusu sonrasında serbest kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "sokakların karıştırılmak istendiğini ve darbe çığırtkanlığı " yapılmak istendiğini söyledi. Bu olaylar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı mesajlar Twitter tarafından "nefret davranışı hakkındaki" kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile uyarı ekleyerek, sansürledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak'ta yayınladığı karaname ile Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atadı. Üniversitenin hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri bu karara tepkide bulundu. Atama kararının hemen sonrasında öğrencilerin oluşturduğu Boğaziçi Dayanışması, boykot ve eylem çağrısı yapıldı. Bu çağrı ile beraber günlük olarak farklı protesto gösterileri düzenlendi.

Öğretim üyeleride her gün rektörlük binası önünde cüppeleri ile toplandı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesini ve rektörün seçim ile seçilmesini istiyor. Son zamanlarda düzenlenen operasyonlar ile bazı öğrencilerin tutuklanmasının sonrasında bu isteklere tutukluların serbest bırakılmasını da eklendi.

İlk protesto, 4 Ocak’ta yapıldı

Kampüs etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis, öğrencilerin içeriye girmesine izin vermedi. Bu eylemler de üniversite kapısına kelepçe takıldığına dair görüntüler sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılmıştı. Bu gösterilerde 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Okulda 5 Ocak günü devir-teslim töreni düzenlendi. Rektörlük binası önünde toplanan öğretim üyeleri binaya arkalarını dönerek, protesto eylemi düzenledi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Aynı gün, üniversitenin Güney Kampüsü'nde başlayan eylemler Kadıköy'de devam etti ve Boğaziçi dışından gelenlerinde katıldığı daha geniş kapsamlı bir protesto yapıldı. O tarihten bu yanada hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin protestoları, kampüs içindeki farklı eylemler ile devam etti. Fakat geçen hafta sonu bu süreçte önemli bir dönüm noktası yaşandı.

Geçen haftanın sonlarına doğru kampüs içerisinde açılan ve 300'den fazla kişinin eser gönderdiği bir sergide bulunan Kabe figürlü görsele gösterilen tepkiler, LGBT topluluğunun hedef alınmasına ve yaşananlardan sorumlu gösterilmesine yol açan bir süreç başlattı. Hafta sonunda düzenlenen operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklanan ikisi tutuklandı, ikisine de ev hapsi verildi. Bu tutuklamaları protesto etmek için 1 Şubat Pazartesi günü düzenlenen eylemler sırasında polis üniversite kampüsü içinde müdahalede bulundu. Eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden yedisi polis sorgularının sonrasında serbest kaldı fakat daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerce tekrar gözaltına alındı.

Melih Bulu kendisine yönelik tepkiler karşısında ne söyledi?

Bulu, atanmasına yönelik tepkiler karşısında farklı açıklamalar yaptı ve öğrencilerle de bir araya gelerek, sorularını cevapladı. Bulu, Twitter hesabından paylaştığı "Merhaba Boğaziçi" başlıklı ilk mesajında, "Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz" dedi. Eylemlerin ilk haftasında HaberTürk televizyonuna katıldığı programda "İstifa edecek misiniz" sorusuna "Yok canım, niye istifa edeyim" cevabını verdi.

Boğaziçi'nin üniversite içinden rektör atama gibi bir geleneği olduğu eleştirileri konusunda, üniversiteye daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ne dışından rektör ataması yapıldığını belirterek, "Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. Doktoramı Boğaziçi'nde yaptım" dedi. Bulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğunu duyunca içinde yer almak istediğini ancak siyasete ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığını belirtti , daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplarken de kendisininde rektörlük konusunda seçim yapılmasını savunduğunu belirtti.

Öğrencilerin üniversite önünde ki polisin ne zaman ayrılacağına ilişkin sorusuna ise bunun üniversiteyi "dışarıdan gelen tehdit ve provokasyonlara karşı koruma" amacı taşıdığını ifade ederek cevabını verdi.

İktidar kanadının yaşananlara tepkisi ne oldu?

İktidar kanadından yapılan açıklamalarda Bulu'ya destek verildi ve atama kararının arkasında duruldu. Erdoğan, olayların ilk haftasında yaptığı açıklamada, rutin bir atamanın üniversiteleri karıştırmak için kullanıldığını söyledi. Erdoğan, "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar dar kafalı, tembel, idrak yoksunu bir zihniyet var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da rektörlük için seçim yapılmasıyla ilgili kampanyaların üniversiteleri "gereksiz yere politize eden ve bölen kampanyalara dönüştüğünü" ifade etti. Kalın, 11 Ocak'ta CNN Türk kanalında katıldığı programda, "Türkiye'de rektörlük seçimleri bir dönem denendi ancak bunun kendine göre birçok kusuru ortaya çıktı. Bugünkü modele geçilmesinin temel sebebi de üniversitelerdeki seçim sistemi tartışmalarını bir kenara koymaktı" dedi. Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de rektör atamasının yasal yollardan yapıldığını ve konunun kapandığını söyledi.

Olaylar son dönemdeki haline nasıl geldi?

Ancak iktidar kanadının, geçen haftanın sonuna doğru kampüste düzenlenen serginin ardından tutum ve söylemini sertleştirdiği, olaylarla ilgili LGBTİ topluluğunu hedef gösterdiği ve darbe iddiasını yeniden gündeme getirdiği görülüyor. Bulu'nun atanmasını protesto eylemleri kapsamında geçen hafta içinde kampüste bir sergi düzenlendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, açılan sergideki görsellerin yerleştirilmesi sırasında yerde duran ve üzerinde Kabe figürü görülen bir resim yer aldığı görülüyor. Resmin tam ortasında şahmeran figürü, dört köşesinde de LGBTİ+, lezbiyen, trans ve aseksüel bayrakları yer alıyor. Sosyal medyada kendisini Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak tanıtan bir kişi, resmi yapan kişinin bu görseli neden bu şekilde hazırladığına dair bir açıklamayı paylaştı. Bu açıklamaya göre, görseli hazırlayan kişi, şahmeran figürü ile "toplumsal mizojinin en büyük motivasyonu olan kurgulanmış dinin merkezine iliştirerek Anadolu kadınlarının bu gizli ve derin mücadelesini bir adım daha cesurlaştırmak" istediğini belirtiyor. Aynı açıklamada, "Eserin dört köşesine iliştirilmiş LGBTİ+ bayrakları da fark edeceğiniz üzere eserin genel estetik yapısına uzak ve yapay görünmekte. Burada da toplumsal cinsiyetin kendi öz cinsiyetlerimize bizi yabancılaştırıp öz kimliklerimizi bize yapay olarak tanıtmasını gösterdim" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Twitter hesabı üzerinden resme tepki göstermesi ve hükümete yakın bazı haber kuruluşların sergi ile ilgili videoyu paylaşması olayın geniş kitlelere yayılmasını sağladı. BİSAK, açıklamasında Kabe'nin "haysiyetsizce tahkir ve tahrif edildiğini" belirterek, "Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı ve beş kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden ikisi tutuklandı, ikisi de konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bakan Soylu, gözaltına alınanların LGBT bireyler olduğunu öne sürdü ve "sapkın" ifadesini kullandı. Soylu'nun bu ifadesi ve düzenlenen operasyonda LGBTİ afişle bayraklarına el konulması tepki çekmişti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Pazartesi günü hafta sonu düzenlenen operasyona tepki göstermek için rektörlük binasının önünde oturma eylemi yapıldı. Bulu'nun binadan çıkması için polis müdahale ederek, öğrencileri dağıttı. 159 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, öğrencilerin eylemini "rektörlük ablukası suçu" olarak tanımladı ve Bulu'nun LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünü kaldırdığı için eylemler düzenlendiğini öne sürdü. Altun'un bu iddiasına rağmen öğrenciler ve Boğaziçi Dayanışma, protestolarının amacını Bulu'nun istifası, yeni rektörün seçimle belirlenmesi ve tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması olarak sıralıyor. Altun ayrıca, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar" dedi. Ancak mesajında kimleri kast ettiğinin detayına girmedi. Bakan Soylu da Salı sabahı attığı mesajda, LGBT sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Twitter, Soylu'nun her iki mesajına da nefret davranışı hakkındaki" kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile sansürledi.