Biyomedikal Mühendisi nedir? Biyomedikal mühendisi olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği son yıllarda tercih edilen meslekler arasında yerini almaktadır. Biyomedikal mühendislerinin ne iş yaptığı ve nasıl çevre mühendisi olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Biyomedikal Mühendisi Nedir?

Biyomedikal mühendisleri tıbbi cihazlar ile biyoloji alanının karması olan bir meslek dalıdır. Biyomedikal mühendisleri çoğunlukla tıbbi alet ve cihazların tasarımından ve kontrollerinden sorumludurlar. Ölçüm aletleri, röntgen cihazları gibi tıp alanında kullanılan aletlerle ilgilenmektedirler.

Biyomedikal Mühendisleri Ne İş Yapar?

Biyomedikal mühendislerinin yaptığı iş ve görevler aşağıda sıralanmaktadır:

Tıp alanında kullanılan cihaz ve araçların tasarlanması, kontrolü ve problemlere çözüm üretilmesi,

Klinik cihazlarının bakımları ve sağlamlıklarının kontrol edilmesi,

Tasarlanılan ürünün ekonomik ve kullanışlı olmasını sağlama,

Uygun programları kullanarak cihaz, araç ve malzeme tasarımı yapmak.

Biyomedikal Mühendisi Nasıl Olunur?

Biyomedikal mühendisi olabilmek için üniversitede biyomedikal mühendisliği ya da bu bölümle eş değer sayılan bir bölümden mezun olunması gerekmektedir. Ayrıca iş bulabilmek isteyen kişilerin bu alanda donanımlı olması da gerekmektedir. Öneğin aynı alanda yüksek lisans yapmak işe alınmanızı kolaylaştırabilmektedir.

Bölümden mezun olan kişiler biyomedikal mühendisi alımı yapan kamu ve özel kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin başvurdukları kurumun aradığı ayrıca şartlar bulunuyor ise bunları da karşılıyor olmaları gerekmektedir. Öneğin bazı kurumlar yabancı dil, yüksek lisans gibi şartlar da arayabilmektedir.

Kamu kurumunda çalışmak isteyen kişilerin ise KPSS sınavına girerek alım yapacak kurumun belirlediği taban KPSS puanını ve türünü alması da gereklidir.

Biyomedikal Mühendisi Çalışma Şartları Nasıldır?

Mühendisliklerde genel olarak kamu kurumlarında çalışma saatlerinin daha kısa ve daha kolay şartlarda özel kurumlarda ise daha uzun saatlere varan ve daha zor şartlarda olduğu söylenebilir. Kamu kurumlarında günlük çalışma saati yaklaşık 8 saat kadarken özel kurumlarda ise 10 saat kadardır.