Bitlis'ten yüz yüze eğitim kararı

Bitlis Valiliği'nce alınan kararda haftada 5 gün yüzyüze eğitim yapılacağı bildirildi. Peki hangi okullar buna dahil olacak? İşte detaylar...

5 gün yüz yüze eğitim

Bitlis Valiliğinin almış olduğu kararla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında birleştirilmiş sınıf yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim-öğretime başlanacağı duyuruldu.

Bugün Bitlis Valiliği, İl Umum, Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla15 Şubat'tan itibaren birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitimin yapılacağı aktarıldı.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde oldu : İl Merkezi ve Tüm İlçelerimizde 15.11.2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, tüm köy ve beldelerde resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar, imam Hatip ortaokulları ve YİBO’ların bütün sınıf seviyeleriyle bu okulların bünyesindeki anasınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasına, bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, uygun görülen eğitim kurumlarında idareci, öğretmen, personel ve tüm öğrencilerin mevcut kısıtlamalardan muaf tutulmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir