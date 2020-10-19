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Bitlis'te bir okul karantinaya alındı

Bitlis Tatvan'da yer alan Benekli Köyü'nün iki okulunda bazı öğrencilerin korona-virüs testleri pozitif çıktı. Benekli köyü ilkokulu ve ortaokulunda pozitif vakaların çıkmasının ardından okullar karantinaya alındı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 23:48
Bitlis'te bir okul karantinaya alındı
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Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde bulunan Benekli ilkokulu ve ortaokulunda bir çok öğrencinin Covid-19 belirtileri göstermesinin ardından testleri yapılan öğrencilerden birçoğunun testlerinin pozitif çıkması neticesinde iki okul karantina altına alındı. 


Bitlis Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda Benekli köyünde pozitif vakaların oluşması ve temaslı kişilerin artmasıyla birlikte Benekli İlkokulu ve Ortaokulunda da bir çok öğrencinin gösterdiği semptomlar neticesinde yapılan testlerde Covid-19 pozitif olan öğrencilerin çıkması ve semptomları gösteren öğrencilerin artması sonucunda “İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında Benekli köyü ortaokulu, Benekli köyü ilkokulunun kapatılıp tüm okulun karantina altına alınmasına ve okullar giriş ve çıkışların 20 Ekim 2020 saat 08.00’den sonra yasaklanmasına karar verilmiştir. İleriki zamanlarda öğrencilerin göstereceği duruma göre okulların açılacağı tarihin belirtileceğini söyleyen Valilik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ekledi.



Son Güncelleme: 19.10.2020 23:48
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Anahtar Kelimeler:
BitlisKarantinaOkul
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