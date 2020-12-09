BİLSEM'e nasıl başvuru yapılır? MEB 2020-2021 BİLSEM Sınav Takvimi belli oldu mu?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerindeki özel yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini fark etmeleri, mevcut yeteneklerini geliştirebilmeleri ve bu yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarını sağlayan, bir merkezdir. Kısaltılan adıyla BİLSEM, belirlenen öğrenci sayısı, yerleşim alanları, ulaşım ve bölgesel nüfusunun 100.000’den az olmaması gibi özellikler göz önüne alınarak valiliklerin Bakanlığa sunmuş olduğu teklif üzerine Bakanlık tarafından açılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan BİLSEM sınavları, özel yetenekli öğrencilerin fark edilmesi ve yeteneklerine uygun eğitim görmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. BİLSEM sınavı kapsamında seçilen özel yetenekli öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okullarına engel olmayacak şekilde yetenekleri üzerine eğitimler görmektedir. BİLSEM eğitimi ve sınavları hakkındaki detaylar merak konusu haline gelmektedir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan özel yetenekli öğrencilerin fark edilmesini sağlayan ve müzik, görsel sanatlar, zihinsel yetenekler gibi özelliklere sahip olan öğrencilerin bu yeteneklerini geliştirmesini, en üst seviyede kullanması destekleyen eğitimler vermek amacıyla kurulmuş bir merkezdir.

MEB tarafından yapılan sınavla seçilen özel yetenekli öğrenciler verilen eğitimlerle yeteneklerini fark ederek ve geliştirmeye çalışarak kendilerine ve topluma fayda sağlayan bireyler haline gelmesini amaçlayan BİLSEM, Türkiye’de her ilde en az bir tane olmak üzere bütün illerde bulunmaktadır.

BİLSEM’e seçilen öğrenciler bu kapsamda;

- Uyum,

- Destek Eğitimi,

- Kişisel Yeteneklerini Fark Etme,

- Özel Yeteneklerini Geliştirme,

- Proje Üretimi ve Yönetimi hakkında eğitimler almaktadır.

BİLSEM tarafından eğitimini tamamlayan özel yetenekli öğrenciler “Program Tamamlama Belgesi” alırlar.

BİLSEM Sınavı Nasıl Yapılıyor?

BİLSEM sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması grup tarama sınavıdır. Grup tarama sınavını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirme sınavına girmektedir.

2020- 2021 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağına dair henüz kesin bir açıklama yayınlanmamıştır.