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BİLSEM tarama sınavı ne zaman yapılacak, BİLSEM sınavları ertelendi mi?

BİLSEM kapsamında gerçekleştirilmesi gereken ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen sınavlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sınavların yakın bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi...

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:10
BİLSEM tarama sınavı ne zaman yapılacak, BİLSEM sınavları ertelendi mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kısıtlama kararları ardından BİLSEM grup tarama sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği merak edilenler arasında yer alıyor.

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime bakıldığında Nisan ayı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ancak sonrasında Covid-19 virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BİLSEM sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin katılım gösterdikleri BİLSEM sınavlarının sonuçları ve halen gerçekleştirilmeyen sınavlarla alakalı merak edilen sorular sonunda yanıt buldu. BİLSEM 1,2 ve 3. Sınıf Grup Tarama Uygulaması sonuçları açıklandı.

Sonuçlar


Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik alanlarında yetenekleri bulunan öğrencilere BİLSEM kapsamında grup tarama sınavları yapılıyor. 5 Eylül tarihinde kaldığı yerden devam eden BİLSEM sınavlarının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında 14 Ekim’de duyuruldu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada henüz gerçekleştirilmeyen BİLSEM sınavlarının da yakın dönemde gerçekleştirileceğini ve ilgili duyuruların yapılacağını bildirdi.

BİLSEM belirlenen sınav tarihleri

Normal koşullar altında 4 Ocak ile 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gereken BİLSEM sınavlarından halen gerçekleştirilemeyenlerinin gerçekleştirileceği tarihlerle alakalı açıklamaların ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi. İlgili duyuruların aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yapılacağı ifade edildi.

 BİLSEM kapsamında 11 Kasım tarihinde e-okul sistemi üzerinden yayınlanacak olan bireysel değerlendirmelerin 23 Kasım ile 19 Şubat tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 26 Şubat 2021 tarihinde milli eğitimin intenet adresinde duyurulacakları aktarıldı. Aynı zamanda kayıt işlemlerinin ise 5 Nisan ile 7 Mayısıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.



Son Güncelleme: 18.11.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
MebBilsemSınavCovid-19
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