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BİLSEM sınıfları eğitime ne zaman başlıyor? BİLSEM okulları yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BİLSEM'li öğrencilerin okullarının ne zaman açılacağı merak konusuydu. MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Haftada iki gün ve 6 saati geçmeyecek biçimde yüz yüze eğitime başlanacak. 9 Kasım'da başlayacak olan eğitimlerde geri kalan günler online olacak.

06 Kasım 2020 Cuma 17:46
BİLSEM sınıfları eğitime ne zaman başlıyor? BİLSEM okulları yüz yüze eğitim başlıyor mu?
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BİLSEM’li öğrencilerin okullarının ne zaman açılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Kasım’da BİLSEM okulların yüz yüze eğitimleri başlayacak. 1’den 12.sınıfa kadar bütün sınıfların haftada iki gün ve 6 saatten çok olmayacak biçimde düzenlenerek açılacağı açıklandı.


Derslerin süreleri de belirlenmiş olup derslerin yarım saat teneffüslerin ise 10 dakika olmasına karar verildi. 2 gün ve 6 saati geçmeyecek şekilde hazırlanacak olan ders programının diğer günlerinde ise online eğitim şeklinde yürütülmeye devam edecek.

Ayrıca sınıfta hijyen tedbir kurallarına da uygun biçimde planlama yapılacak. Bu planlama doğrultusunda öğrencilerin oturma düzenleri mesafeli ayarlanacak, maske kullanımına ve el temizliğine de özen gösterilecek. Çocuklarını okula göndermek istemeyen öğrenciler ise derslerde yok yazılmayacak.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:46
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BilsemYüzyüzeEğitim
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