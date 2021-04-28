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BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?

29 Nisan günü tüm Türkiye’de başlayacak olan tam kapanma uygulamasından önce BİLSEM sınavlarının iptal edilip edilmediği merak edilmeye başlandı. Birçok öğrenci BİLSEM sınavlarının iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi? İşte detaylar…

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:16
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
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Sınavlara hazırlanan binlerce öğrenci tam kapanma uygulaması öncesinde BİLSEM sınavlarının iptal edilip edilmediğini merak etmekte. Merak edilen konu ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Peki, BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?

BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?

BİLSEM sınavları 27 – 28 – 29 Nisan 2021 tarihlerinde devam ediyor. 29 Nisan 2021 tarihinden sonra yapılması planlanan BİLSEM sınavları 17 Mayısıs 2021’den sonrasına ertelendi. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli değil.

MEB açıklaması

Resmi ve özel, örgün ile yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine dek yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 itibari ile başlayacak.

Okullarda 3 Mayısıs tarihinden sonra yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihinden sonraya ertelenmiştir.

BİLSEM ne oluyor?

BİLSEM’in açılımı, “Bilim ve sanat merkezleri”dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime altenatif olması değil, destekleyici olması hedeflenmektedir. Bu sebepten BİLSEM’e yerleştirilme hakkı kazanmış olan öğrenciler, örgün eğitim saatleri haricinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitim almaktalar.

Amaç ise; örgün eğitim sisteminde, bütün öğrenciler ile aynı müfredata tabi tutulan ancak diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendiriyor. Yani, özel yeteneği olan öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli değerlendirmek için onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:16
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