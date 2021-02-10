BİLSEM okullarında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman açılacak?

İlkokul çağındaki öğrencilerin özel yeteneklerinin tespit edildiği ve ardından bu öğrencilerin devlete bağlı olarak bulunmakta olan özel eğitim kurumlarında, özel yeteneklerinin geliştirilmesi adına eğitim almalarını sağlayan BİLSEM’in yüz yüze eğitim tarihi belli oldu.

Covid-19 nedeniyle askıya alınan eğitim hayatını normale döndürme kapsamında birçok okul açılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de özel bir kurs niteliğinde olan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltımı olan BİLSEM’in eğitimi yüz yüzeye ne zaman taşıyacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un attığı imza ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili illere yazı gönderdi.

BİLSEM okullarının yüz yüze eğitime geçiş tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 15 Şubat’tan sonrası için kademeli bir şekilde başlayacak olan yüz yüze eğitimle alakalı esas ve usullerde karar kılındı. Bu kapsamda, Bilim ve Sanat Merkezleri de belirlenen tarih kapsamında, yani 1 Mart tarihinden sonrasında ortaokul 8. Sınıflar ile yüz yüze eğitime geçiş yapacak.

1 Mart tarihinden sonrasındaysa, bütün resmi ver özel ilkokullar için ve bu ilkokulların kapsamında yer alan ana sınıfı ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin yer aldığı sınıflar; okula seyrek olarak gidecek. Yani okula haftanın yalnızca iki günü gidilecek. Bütün resmi ve özel ortaokullarla birlikte imam hatip ortaokullarında okumakta olan 8’inci sınıflar için de yüz yüze eğitimin hayata geçirilmesi kesinleşti. 8’inci sınıfların yüz yüze eğitime tâbî tutulacağı günler ise okul yönetimi ve öğretmenler tarafından ortaklaşa bir şekilde belirlenecektir. Bu belirlenecekler arasında başlama saati ve bitiş saati gibi detaylarda bulunmaktadır.

Ortaokullarda okumakta olan 5. , 6. ve 7. Sınıfların bütün dersleri online, yani uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmeye devam edecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim vermekte olan özel eğitim okulu ile özel eğitim anasınıfı ve diğer okul kapsamında yer alan özel eğitim sınıflarının da 1 Mart 2021 tarihiyle birlikte haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi gerçekleştirilecek. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları ile yüz yüze eğitime geçiş yapacak.

Zorunlu değil!

Öğrenciler müfredatta yer alan konuların hepsinden sorumlu tutulacaktır. Yüz yüze eğitim saatleri dışında kalan öteki saat dilimlerinde uzaktan eğitim aracılığı ile dersler işlenmeye ara vermeden devam edilecektir. Böyle bir durumda yer alan öğrenciler BA TV, EBA canlı ders ile harici şekilde yapılmakta olan canlı ders uygulamaları aracılığıyla uzaktan eğitimden yararlanabilir ve eğitimlerini böyle devam ettirebilirler. Yüz yüze eğitim adına çocuğunu okula göndermek istememekte olan bir velinin okul müdürüne yazılı başvuru yapması yeterli olacaktır. Bu kapsamda yüz yüze gitmek istemeyen öğrenciler için herhangi bir devamsızlık durumu yaşanmayacaktır.

BİLSEM ne?

Dünyanın bütün bölgelerinde yer alan özel yetenekli çocukların; yöneltimini dikkate alarak farklı eğitim programlarına alındığı bilinmektedir. BİLSEM programı, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısalması şeklindedir. İlkokul çağlarında sınav ile tespiti yapılan özel yetenekli öğrencinin örgün eğitim kurumlarında; eğitimlerini herhangi bir aksaklığa uğratmadan bireysel özelliklerinin üzerine gitmesi, bu yetenekleri fark etmelerini sağlamak ve bu yeteneklerin kapasitelerini daha da geliştirmek/ üst düzeyde kullanımını gerçekleştirmek adına devlete bağlı olarak açılan özel eğitim kurumudur.

Zorunlu olarak alınması gereken eğitim programlarının dışında, yetenekleri bulunan öğrencinin bu yeteneklerini geliştirmekte olan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde özel yeteneği bulunan, özel bir zekası tespit edilen, liderlik ile yaratıcılık alanında yüksek bir kapasitesi tespit edilmiş ve bununla birlikte özel akademik alanda yaşıtlarına nazaran daha yüksek seviyelerde performans gösteriminde bulunan öğrencilerin tespitinin ardından, ihtiyaçlarına göre bu öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ekstra bir eğitim programı sağlanmasına yardım etmek, bu öğrencilerin kendini tanımalarını sağlamak ve aynı anda ülkenin geleceğinde büyük bir yararı dokunacak olan nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.