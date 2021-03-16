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BİLSEM öğretmen mülakatları ve sözlü sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) tarafından öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak için ocak ayında başvurular gerçekleştirilmişti. Başvuruda bulunan adaylar şimdi de sınavların ne zaman olacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

16 Mart 2021 Salı 17:56
BİLSEM öğretmen mülakatları ve sözlü sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
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BİLSEM tarafından alınacak olan öğretmenlerin sözlü sınav sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği BİLSEM mülakatları için randevu sistemi geçen günlerde erişime açıldı. Sınavlar 15 Mart-31 Mayısıs tarihleri arasından randevu alınarak gerçekleşecek.

BİLSEM sınavları özel yetenekli, özellikle de zeka, yaratıcılık ve liderlik dallarında yüksek kapasiteye sahip olan öğrencilerin tespit edilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir. Bu program kapsamında normal okuldan farklı eğitim yürütülmektedir. Daha farklı materyaller, eğitim öğretim teknikleri, özel eğitim ortamları kullanılmaktadır.

MEB’in başlattığı ve BİLSEM’e atanacak olan öğretmenlerin sözlü sınavları 15 Mart’tan itibaren başladı. Öğretmenlerin seçme ve atama süreçleri ile ilgili işlemler iller bazında MEB tarafından yayınlandı.

BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları nasıl olacak?

Sözlü sınav, Bakanlık tarafından belirlenmiş olan bölgelerin merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından gerçekleşecek.

Sözlü sınava girecek olan öğretmenler, sınav olacakları gün valilikler tarafından “görevli izinli” sayılacak. Bakanlık tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Yapılacak olan sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

BİLSEM nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin yer aldığı ve onlara yönelik eğitimlerin verildiği kurumdur. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltması olan BİLSEM, ilkokullarda sınav ile tespit edilmiş olan öğrencilerin örgün eğitimlerini aksatmayacak şekilde onların yeteneklerinin doğrultusundan daha farklı eğitimin verildiği bir yerdir. BİLSEM, Türkiye genelinde her şehirde vardır. Bunun yanı sıra nüfus yoğunluğu kapsamında bazı bölgelerde birden fazla olabiliyor.   



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:56
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BilsemMeböğretmenlikSınavlarMülakatlar
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