Bilsem Grup taramaları ne zaman yapılacak?

2019-2020 yılı Bilsem öğrenci alımları için yapılan sınavların ilk aşaması olan tablet sınavları pandemi nedeni ile yarım bırakılarak ertelenmişti. Yenilenen takvim ile eksik olan Bilsem sınavları tamamlanmıştı. Bilsem sınavı için başvuru yapan bütün adayların sınava girmesi ile sınav sonuçları da açıklandı.

Pandemi nedeni ile alınan yeni tedbirler gereğince Bilsemsınavları da ertelendi. Bu konuyla ilgili açıklama yapan MEB: “ Ülke çapında uygulanan sağlık tedbirleri gereğince 2019-2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında hafta sonları yapılan Bilsem grup tarama uygulama tarihleri tedbir gereğince revize edilmiştir. 15.03.2020 Pazar günü yapılacak uygulamalar iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.