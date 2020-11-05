İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

BİLSEM 2021 sınav uygulama takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM 2021 sınav uygulama takvimini yayınladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 21:29
BİLSEM 2021 sınav uygulama takvimi belli oldu!
Takip Et:

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 4 Ocak’tan itibaren BİLSEM sonuçları 14 Ekim 2020’de açıklanmıştı. Bakanlık, BİLSEM uygulama takvimine ilişkin detayları açıkladı.

BİLSEM tarihleri belli oldu


Bakanlık, 4 Ocak’tan itibaren düzenlenen ve 14 Ekim’de sonuçları duyurulan BİLSEM sınavının uygulama takvimini duyurdu. Takvimde bireysel değerlendirme hakkı elde eden ve değerlendirmeye alınacak öğrenciler 11 Kasım tarihinde yayınlanacak. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin isimleri ise 26 Şubat 2021’de açıklanacak.

Kayıtlar ise 5-7 Mayısıs 2021 tarihlerinde alınacak.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 21:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilsem2021Meb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
KPSS ortaöğretim sınavında görevli öğretmenler belli oldu
KPSS ortaöğretim sınavında görevli öğretmenler belli oldu
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı

Popüler Haberler

Şahmeran dizisinin adı Akrep olarak değişti!
BİLSEM 2021 sınav uygulama takvimi belli oldu!
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Deprem çantasında olması gereken malzeme ve besinler nelerdir?
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Netflix Kulüp dizisi oyuncuları
Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı yaşı ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı nedir? Birkan Sokullu nereli, yaşı kaç?
Hepsiburada, N11, Trendyol, Media Markt efsane cuma indirim günleri! Markaların indirim tarihleri
Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz Kore dizisi mi?
Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Psikoteknik test nedir, nasıl yapılır? Psikoteknik testi için gerekli evraklar ve geçerlilik süresi
JGK 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında 3. grup için süreç başlıyor
İstanbul Ulaşım geliri ne kadar? İett ve Metrobüs gelirleri
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Alev Alev dizisinde Güneş karakterine Kayra Orta hayat veriyor
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.