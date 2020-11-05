BİLSEM 2021 sınav uygulama takvimi belli oldu!

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 4 Ocak’tan itibaren BİLSEM sonuçları 14 Ekim 2020’de açıklanmıştı. Bakanlık, BİLSEM uygulama takvimine ilişkin detayları açıkladı.

BİLSEM tarihleri belli oldu

Bakanlık, 4 Ocak’tan itibaren düzenlenen ve 14 Ekim’de sonuçları duyurulan BİLSEM sınavının uygulama takvimini duyurdu. Takvimde bireysel değerlendirme hakkı elde eden ve değerlendirmeye alınacak öğrenciler 11 Kasım tarihinde yayınlanacak. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin isimleri ise 26 Şubat’de açıklanacak.

Kayıtlar ise 5-7 Mayısıs 2021 tarihlerinde alınacak.