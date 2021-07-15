İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
Son Dakika
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!

BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitim hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci zamanı yaklaşıyor. BİLSEM' de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin ilçelerindeki bilim ve sanat merkezlerine giderek başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki Bilsem kayıt tarihleri ne zaman, nasıl olacak? BİLSEM sınavı kazanınca ne oluyor? İşte detaylar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:10
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Takip Et:

2021 BİLSEM kayıt sürecinin yaklaşmasıylayla pek çok öğrenci kayıt işlemlerinin tarihlerini araştırmaya başladı. Eğitim hakkı kazanan öğrenciler ilçelerindeki bilim ve sanat merkezlerine giderek başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki Bilsem kayıt tarihleri ne zaman, nasıl olacak? BİLSEM sınavı kazanınca ne oluyor? İşte detaylar...

BİLSEM sınav takvimi

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM kayıt işlemleri

BİLSEM'de eğitim hakkı kazanan öğrenciler bulundukları ilde Bilim ve Sanat Merkezi'ne giderek kayıt işlemlerini yapabilirler. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğreniciler 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt işlmelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Geçen sene kayıt tarihine yönelik yayınlanan kılavuzda sınav sonuçları ile kayıt tarihi arasında farklılar olmuştu. Bu nedenle öğrencilerin süre geçmeen BİLSEM merkezine giderek kayıt haklarını teyit ettirmeleri gerekmektedir.

BİLSEM kazanınca ne oluyor?

Özel yeteneklere sahip öğrenciler için resim, müzik ve genel zihinsel alanları bulunmaktadır. Bir öğrenci en çok iki alanı tercih edebilmektedir. Yani öğreciler için bir alan seçimi zorunlu tutulmamıştır.

BİLSEM'de eğitim hakkın kazanan öğrenciler şu alanlarda eğitim programlarına katılırlar:

Uyum

Destek eğitimi

Bireysel yetenekleri fark ettirme

Özel yetenekleri geliştirme

Proje üretimi

Proje yönetimi

Öğrencilerin kendi kapasitelerini fark etmeleri ardından yeteneklerini geliştirmeleri en büyük amaçtır. BİLSEM okulları 81 ilde ve 135 merkezde hizmet sağlamaktadır.

Bilsem nedir?

Bilim ve Sanat merkezleri olarak açılımı olan eğitimin amacı, örgün eğitime destekleyici bir sistem olmaktır. BİLSEM'e kayıt hakkın kazanan öğrenciler okul saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezleri'ne giderek özel eğitimler alabilmektedirler. Bilim ve sanat merkezlerine katılan öğrenciler örgün eğitimin yanında görsel ve zihinsel yetenek alanları gibi pek çok alanda kendilerini geliştirme fırsatlarına sahip olurlar. Kapasitelerinin en üst düzeye çıkarabilme olanağı sunan BİLSEM öğrencilerin bu özel eğitimlerle destek alınmasını amaçlar.

Amacı nedir?

BİLSEM'in amacı örgün eğitim sisteminde yer alan öğrencilerden birseysal olarak ayırt edici özelliklere sahip kişileri değerlendirmektir. Yani özel yeteneğe sahip olan öğrencilerin kapasitlerini değerlendirmek ve onlara özel destek sağlamak için oluşturulan eğitim kurumudur.

Genel zihinsel alanı

Sorulara karşı hızlı ve doğru cevaplar vererek farklı fikirler arasında bağlantılar kuran, verilen görevleri mükemmel derecede tamamlayarak yerine getiren öğrencileri tanımlayan bir alandır.

Görsel sanatlar alanı

Hayal gücüne sahip ve görsel derinlik ve parçalar arasında bağlantılar kurarak bunları uygulayan, nesneleri ve ortamları detayşı bir şekilde farklı tasarımlarla ortaya özgün tasarımlar çıkarabilecek potansiyele sahip öğrencileri ifade eden alandır.

Müzik alanı

İşitsel ve ritmik yeteneklere ssahip öğrencilerin, çalgı çalma yada şarkı söyleme gibi çoklu seslerle müzik alanında fakr yaratabilecek olan öğrencileri ifade eden alandır.

Özel yeteneğe sahip olan öğrencilerin bu özellikleini keşfederek kendilerini geliştirmelerine ve topluma katkı sağlayabilmelerine destek sunan BİLSEM okulları 81 ilde ve 135 merkezde hizmet sağlamaktadır.

Öğrenci seçme aşaması 3 adımdan oluşmaktadır:

Sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını doldurması

Grup tarama uygulaması

Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi

BİLSEM puan hesaplama

Sınava giren öğrenci adayların puan hesaplaması sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacak. Öğrencilerin yanlış cevap verdiği soruların doğruları üzerinde etkisi olmayacak.

Buna göre genel zihinsel yetenek alanının taban puanı 130, resim yetenek alanının taban puanı 90, müzik yetenek alanının taban puanı ise 70 olarak belirlenmiştir.

 

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 17:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BilsemTarihKayıtSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
10 11 Temmuz hafta sonu sınav var mı, DGS sınavı bu hafta mı?
10 11 Temmuz hafta sonu sınav var mı, DGS sınavı bu hafta mı?
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Tiktok'tan en çok para kazanan fenomenler
ATV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Netflix Kulüp'ün konusu ve oyuncu kadrosu
Hangi hastalar malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emekli çalışabilir mi?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?
Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.