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BİLSEM 2. aşama nedir? BİLSEM 2. aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?

BİLSEM sınavlarının ilk aşamasında başarılı olan çocukların ebeveynleri 'BİLSEM 2.aşama nedir, BİLSEM 2.aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?' araştırmaya başladı. 2.aşama hakkındaki detaylı bilgilere içeriğimizden erişebilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 00:50
BİLSEM 2. aşama nedir? BİLSEM 2. aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?
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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavları iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada tablet ile grup tarama uygulaması yapılırken; ikinci aşamada resim ve müzik gibi genel yeteneklerin değerlendirilmesidir. Tablet ile grup taramasında başarılı bulunan öğrenciler, ikinci aşamaya geçme şansı elde eder.

BİLSEM 2.aşama nedir?

BİLSEM 1.aşama sınavı tüm çocuklara hitap eden genel bir sınavdır. İkinci aşama ise yeteneklerin ölçüldüğü ve buna bağlı olarak sonuçların belirlendiği aşamadır. BİLSEM sınavlarında istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler, bir yıl sonraki sınava hazırlanabilirler.

BİLSEM 2.aşama sınavlarına hazırlık

BİLSEM Genel Yetenek sınavına katılan öğrenciler, zeka geliştirici setler, zeka oyunları ve dikkat geliştirici oyunlarla zihin becerilerine geliştirebilirler. BİLSEM 2.aşama sınavına resim dalında girecek olan çocuklar, görsel zekalarının gelişimine yönelik destek almalıdır. Müzik dalında sınava girecek öğrenciler ise kulak ve bellek çalışmalarına ağırlık vermelidir.

BİLSEM sınavlarında kullanılan bireysel değerlendirme yöntemleri

2015 yılından itibaren BİLSEM sınavlarında uygulanan bireysel değerlendirme yöntemleri şunlardır:


2015 yılında 2, 3 ve 4.sınıflar: WNV (Wechsler Zeka Testi)

2016 yılında 1 ve 2.sınıflar: Kbit 2 (Kaufman Kısa Zeka Testi)

                         3. ve 4. sınıflar: Wechsler Zeka Testi

2017 yılında 1 ve 2.sınıflar: ASIS (Anadolu-Sak Zeka Ölçeği)

                         3.sınıflar: Wechsler Zeka Testi



Son Güncelleme: 20.10.2020 00:50
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Anahtar Kelimeler:
Bilsem2.aşamaZekaYetenekResimMüzik
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