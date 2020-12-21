Bilişim sistemleri mühendisliği nasıl bir meslektir? Bilişim sistemleri mühendisliği için ne okumak gerekir?

Lise son sınıfa gelmiş, mezuna kalmış veya tekrar bir üniversite okumak isteyen adaylar, intenet üzerinden sık sık bölüm araştırması yapıyorlar. İstedikleri bölümleri, ailelerinin istedikleri bölümleri, merak ettikleri bölümleri araştıran öğrenciler, bölüm hakkında bilgiler edinmenin yanı sıra bölümü bitirdikten sonraki iş imkanlarını da merak ediyorlar. Biz de bu yazımızda Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünü ele alarak, bilişim sistemleri mühendisinin ne olduğuna, ne iş yaptığına değindik.

Öncelikle, bilişim sistemleri mühendisi olabilmek için üniversitede bu bölümünü bitirmeniz gerekmektedir. ÖSYM’nin her yıl yaptığı, üniversite sınavlarına girerek, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünü puanınıza göre tercih edebilirsiniz. Sonrasında bu lisans programından mezun olarak, işinizi yapabilirsiniz.

Bilişim sistemleri mühendisi, hemen hemen bilgisayar mühendisiyle benzer işleri yapar. Bilgisayar dünyasındaki; bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde, tasarlanmasında, kullanılmasında önemli bir konumdadırlar. Web tasarımcısı, uygulama programcısı, veri iletişim uzmanı gibi bilgisayar mühendislerinin de yaptığı birçok işi yapabilirler.

Hem kamuda hem de özelde iş imkanı bulabilen bilişim teknoloji mühendisleri, kendilerini geliştirmeleriyle, donanımlarıyla iş bulmakta zorluk çekmeyebilirler. Kamuda çalışmak için KPSS’ye girmeleri gereken mühendisler, özelde işleriyle alakalı başvurular yapabilirler.