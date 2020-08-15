Bilim Kurulu Üyesi:'Okulların açılması ile ilgili alınan karar doğru değil'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta katıldığı bilim kurulu toplantısı sonrasında okulların açılma tartışmalarına son noktayı koymuştu.

Bakan Selçuk milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren okulların 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak açılacağını duyurdu. Öğretmenlerin ise seminer çalışmaları için 24 Ağustos tarihinde okullarda olacaklarını açıkladı.

Okulların açılmasıyla ilgili karara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den bugün bir açıklama geldi.

Yamanel, okulların alınan kararla birlikte 1 aylık geçikme ile online açılacağını söyledi. Fakat bu vaka sayıları ile okulların açılmasının bir zor olduğunu bu sebeble alınan kararın çok doğru olmadığını vurguladı.Bir ay sonra tekrar vaka sayılarının değerlendirileceği ve buna göre kararlar alınacağını sözlerine ekledi. Kararların anlık olarak değişebileceğine işaret etti.