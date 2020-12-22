Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!

Yaşanan korona virüs pandemi sürecinin uzaması ve son dönemlerde vaka sayılarında artış sebebiyle Eylül ayında aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim ara verilmiş ve son açıklamaya görede ilk dönemin uzaktan eğitim olarak tamamlanacağı yönünde olmuştu. Bakanlık ikinci eğitim öğretim döneminin ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? okullar tamamen açılacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLLER BAZINDA FARKLILIKLAR OLABİLİR

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yüz yüze eğitimin başlamısı durumu ile ilgili olarak iller bazında farklılıklar olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs hastalığını yayılması karşılığında getirilen yeni tedbirlerin etkisinin görülmeye başlandığını, tablonun bir kaç gün sonra dahada olumlu olabileceğini vurguladı.

KISITLAMALAR İŞE YARADI

17 Kasım tarihinden itibaren getirilen uygulamalar sayesinde günlük 6 binlerde olan vaka sayılarının şu anda 3-4 bin bandına indiğini söyledi ve kısıtlamaların işe yaradığını belirtti.

OKULLAR KONUSUNDA İLLER BAZINDA FARKLILIK OLABİLİR'

Okullar ile ilgili olarak değerlendirme için yılbaşının beklendiğini söyleyen İlhan, yarı yıl tatili zamanındaki vaka sayıları ve hasta sayılarının değerlendirilip duruma göre karar verileceğini belirtti. İlhan, okulların açılması olayında ilk olarak küçük sınıflardan başlanarak, lise sınıflarına doğru ilerlenmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Fakat o zaman ki vaka durumuna göre değerlendirme yapılması gerektiğini hatırlattı.

Okulların açılması durumunun Şubat ayın değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İlhan,vaka sayılarının çok olduğu bölgelerde okulların açılmasının ertelenebileceğini, vaka sayılarının az olduğu yerlerde ise okulları açılmasının mümkün olabileceğini belirtti.