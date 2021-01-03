Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Ülke genelin uygulamada olan, yılbaşı akşamınına kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'den yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Kurul Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçtiğimiz akşam uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzde süreçte yüz yüze eğitimin başlamasında etkili olacağına dikkat çekti

Kurul üyesi İlhan,ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin okullarda yapılması planlanan telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA..

Yaşanan koronavirüs süreci ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilecek tüm faaliyetlerin uzaktan eğitim olarak devam ettiğini belirten İlhan, alınabilecek kararlar 4 Ocak 2021 tarihinden sonra okullarda telafi sınavlarını yapılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında aşamalı olarak yüz yüze eğitime başlandığını ve bu dönemde okula devam eden ve etmeyen çocukların karşılaştırıldığınıda çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmediğini, hatta okula devam eden çocuklarda daha az koronavirüs vakalarının görüldüğü bilgilerinin geldiğini hatırlattı.

"KISITLAMA İLE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Okulların, koronavirüs hastalığından korunmaya yönelik ciddi tedbirler aldığını ifade eden İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını, teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında salgın hastalığın seyrinin önemli olduğuna değinen İlhan,yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini belirtti.

Okullardaki yüz yüze eğitimin başlama tarihinin 15 Şubat olarak belirlenmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu ifade eden İlhan, bu tarihten sonra okulların yine aşamalı bir şekilde açılması gerektiğini, ilk olarak ilkokulların ve ardındanda sınava girecek sınıfların eğitim öğretime başlamasının daha doğru olacağını ifade etti.