Bilgisayar mühendisi kime denir? Bilgisayar mühendisleri hangi işleri yapar? Bilgisayar mühendisi olmak için ne yapılmalı?

Hangi kariyer yolunu seçecek olursanız olun illaki her mesleğe başlamadan önce giderilmesi gereken birtakım soru işaretleri bulanacaktır. Bu soruların geneline bakıldığında ise; mesleğin ne iş yapacağı, hangi görevleri üstleneceği, mesai saatleri ve bir haftanın içinde kaç gün çalışacakları gibi sorular bolca sorulmaktadır.

Bilgisayar mühendisi ne demek, bilgisayar mühendisi kime denir?

Bilgisayar mühendisleri; bilgisayarda detaylı işlemler yapılmasını gerektiren konularda (algoritma, yazılımlar, donanımlar, intenet ve bilgisayar ağları, veri tabanı, güvenlik v.b) araştırma ve çalışma göstermekte olan ve bu çalışmalar neticesinde proje üretimi yapan kişilere bilgisayar mühendisi denmektedir.

Bilgisayar mühendisinin işi nedir, hangi görevleri üstlenir?

Teknolojinin hayatımızda oynadığı rolün gelişmesiyle bilgisayar mühendisliği mesleği de gelişim göstermiş ve günümüzün vazgeçilmez mesleklerinden biri haline gelmiştir. Bilgisayar mühendisliğinin gelişimi; bilgisayar mühendisliğinin içinde bulunan iş kollarını da geliştirmiş ve genişletmiştir. Bilgisayar mühendisleri bu nedenle, farklı farklı birimlerde görev almaktadır. Bilgisayar mühendislerinin hangi birimlerde çalışabileceğini gösterelim;

*Sistemin çözümleyicisi,

*Sistemin programlayıcısı,

*Uygulama programlayıcısı,

*Veri tabanının yöneticisi,

*Veri iletişimci,

*Web tasarımı,

*Bilgi işlem birimi,

*Mikro işlemci tasarlama,

*Bilgisayar donanımı tasarlama,

*Danışmanlık.

Bilgisayar mühendisinin görevi ise birimi ne olursa olsun pek bir farklılık göstermemektedir. Yani şöyle bir sıralama yapılabilir:

*Bulunacak olan yeni dijital araçların ve test için tasarlanmış yeni araçları kullanmak ve bu araçların değerlendirilme, gelişme sürecini yönetmek.

*Aralıksız ve düzenli bir şekilde; onarımlar, bakımlar ve güncellemelerin halledilmesi sağlamak, güncellemeleri yapmak.

*Bulunmakta olduğu kurumda veya kuruluşta yer almakta olan personel teknik ekibe destek çıkmak, yardım etmek.

*Yeni geliştirilen araçlarının eski araçlarla olan uyum sorunlarını gidermek ve böylece eski sürümde de çalışmasını sağlamak.

*Siber Güvenlik duvarını oluşturmak ve bilgisayar tehditlerine karşı önlemler geliştirmek.

*Yazılım ve donanımsal olarak ihtiyaç duyulan işlemleri bulmak ve bu işlemler için gerekli olacak olan malzemenin ve yazılımların tedarik edilmesinden sorumlu olmak.

*Çalıştığı birimde; şirketinin, kurum ya da kuruluşun talepleri kapsamında yeni projelere imza atmak.

*Çalışma alanı mobil uygulamaları da kapsıyorsa; mobil için uygulama geliştirmesi gerekmektedir.

*Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personellerin, organizasyonun; denetilmesi ve koordine edilmesi mühendisin sorumluluğundadır.

Bilgisayar mühendisi olmak için ne yapılmalı? Kimler bilgisayar mühendisi olabilir?

Bir kurum ya da kuruluşa bilgisayar mühendisi mesleği ile girmek isteyen bireylerin öncelikle lisans programından mezun olması gereklidir. İstenilen bölümler ise yazılım, bilişim sistemleri ya da bu tarz mühendislik benzeri programlardır. Bir diğer altenatif ise; başka bir lisans eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, üniversitelerde bulunan lisansüstü başvurusu ile bilgisayar mühendisi olabilmektedirler. Lisansüstü eğitimleri içinse öncelikle başvuru şartları ve mezun koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Lisans ya da lisansüstü bir programdan bilgisayar mühendisliği üzerine eğitim almak, çok büyük bir sürecin sadece başıdır. Mezuniyetinin ardından bilgisayar mühendisi olmak isteyen bireyler; sektörde belirli adımları izlemek zorundadır. Bunların başını çekmekte olan ilk adımlar ise; özel sektöre mi yoksa kamuya mı atılacağı hakkındadır. Çünkü kişinin özelde ve kamuda izlemesi gereken yollar birbirinden farklıdır.

Kamuda görev almak ve bilgisayar mühendisi olmak istemekte olan bireylerin KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavları) girmesi gerekmektedir. Açıktan, mülakat yapmakta olan kurum ve kuruluşlara da başvuruda bulunabilir ya da merkezi atamalar ile atanmak için yeterli puan almalıdır.

Özel sektörlerde bilgisayar mühendisi olarak görev almak isteyen kişilerin izlemesi gereken yollar ise; özel sektöre personel alımı yapmakta olan kurum ya da kuruluşun iş alım ilanları yakından takip edilmelidir. İlan bulduğunda ise başvurmalı ve işe alınma sürecinin dolmasını beklemelidir. Birazcık gerçekçi olursak; bireyin özel sektörde çalışabilmesi için öncelikle birçok donanıma sahip olması gereklidir.

Bilgisayar mühendisi mesai saati ve çalışma koşulları nasıl?

Bilgisayar mühendisi olarak çalışmakta olan bireyler genellikle ofiste ve masa başında işlerini yapmaktadır. Bu mesleğin birçok kişi tarafından istenmesinin sebeplerinden biride budur. Bir diğer çok önemli neden ise teknolojinin çok gelişmiş olmasıdır. Bu sayede meslekte gelişmiş ve dallara ayrılmıştır. Yani iş imkanı uzun bir süre daha bilgisayar mühendisliğinde bulunacak gibi duruyor. Meslekte istenilmekte olan işçi ise donanımlı olmalıdır.

Çalışma saati ise kamuda farklı durumlar neticesinde, eğer ek çalışma saati bulunmuyorsa haftanın 40 saatidir. Özel sektörlerde ise mesai saatleri birazcık daha fazla olabilmekte. Genelde bir çok özel sektör şirketleri, personellerini 6 gün çalıştırmaktadır. Yani personeller bir gün içerisinde yaklaşık 9 ila 10 saat arasında mesai yapar.

Bilgisayar mühendisi çalışma sürecinde hangi araçları kullanmaktadır?

Bilgisayar mühendislerinin çalışma araçları; bilgisayar ile bilgisayar benzeri özellik taşıyan her araç şeklinde sıralanmaktadır. Bunun dışında bilgisayar mühendisleri; bu aletlerin güç kaynağı olan bir çok araçla da içli dışlı olmaktadır.