Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme

BİLFEN Yayıncılığının her sene düzenli olarak yaptığı deneme sınavı 2021 yılında online şekilde yapılmaya devam edildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ise öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalara başladı. Peki BİLFEN deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

BİLFEN Yayıncılığı Deneme Sınav Sonucu

BİLFEN Yayıncılığı tarafından düzenlenen deneme sınavının sonuçlarına ulaşabilmek için sonuç ekranı sayfası mevcuttur. Haberimizin sonunda sınav sonuç ekranı linkini ekledik. Ekran açıldığında ekranda kayıt ol veya giriş yap ekranı karşınıza çıkacak buradan kullanıcı bilgilerinizi girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca BİLFEN Yayıncılık Kurumunu arayarak sınav sonucunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kayıt bilgilerine ulaşabilirsiniz.

BİLFEN deneme sınavı sonuçları için tıklayınız