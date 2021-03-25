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Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme

Öğrenciler Bilfen Yayıncılık tarafından yapılan deneme sınavını tamamladılar. Sınava giren öğrenciler ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederek arama motorları aracılığı ile araştırmaya başladılar. Bilfen deneme sınavı sonuçlarını sorgulama ve öğrenmeye yönelik bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 15:47
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
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BİLFEN Yayıncılığının her sene düzenli olarak yaptığı deneme sınavı 2021 yılında online şekilde yapılmaya devam edildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ise öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalara başladı. Peki BİLFEN deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

BİLFEN Yayıncılığı Deneme Sınav Sonucu

BİLFEN Yayıncılığı tarafından düzenlenen deneme sınavının sonuçlarına ulaşabilmek için sonuç ekranı sayfası mevcuttur. Haberimizin sonunda sınav sonuç ekranı linkini ekledik. Ekran açıldığında ekranda kayıt ol  veya giriş yap ekranı karşınıza çıkacak buradan kullanıcı bilgilerinizi girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca BİLFEN Yayıncılık Kurumunu arayarak sınav sonucunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kayıt bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

BİLFEN deneme sınavı sonuçları için tıklayınız

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 15:47
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