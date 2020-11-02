Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yaptığı değişiklikler ile birlikte daha önceden 64 olan önemli gün sayısını 4 adet artırarak 68’e yükseltti. İlgili değişiklik 15 Ekim 2020’de yayınlanan Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik kapsamında yönetmelik ekinde bulunan “Ek-8-Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi” değiştirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte çizelgeye “Dünya İlk Yardım Günü”, “Disleksi Haftası”, “Dünya Disleksi Günü”, “Dünya El Yıkama Günü”, “Sivil Savunma Günü”, “Dünya Arı Günü”, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” eklendi.

Diğer yandan düzenlemeyle birlikte “Dünya Afet Azaltma Günü” ve “Dünya Madenciler Günü” ise yönetmelikten çıkarıldı. Aşağıdaki kısımda yönetmelik kapsamında yer alan önemli günlerin tümü listelenmiştir.

1. Dünya İlk Yardım Günü (Eylül ayının ikinci cumartesi günü)

2. İlköğretim Haftası (Eylül avının 3. haftası)

3.Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)

4.Gaziler Günü (19 Eylül)

5.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü *

6.Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)

7.Mevlid-i Nebi Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)

8.Disleksi Haftası (Ekim ayının ilk haftası)

9.Dünya Disleksi Günü (Ekim ayının ilk haftasının perşembe günü)

10.Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

11.Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

12.Dünya El Yıkama Günü (15 Ekim)

13.Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

14.Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

15.Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

16.Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)

17.Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

18.Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

19.Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)

20.Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

21.Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

22.Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

23.Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)

24.Öğretmenler Günü (24 Kasım)

25.Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

26.Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)

27.Mevlana Haftası (7-17 Aralık)

28.İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

29.Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

30.Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

31.Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)

32.Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

33.Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)

34.Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

35.Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)

36.Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)

37.İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)

38.Tüketiciyi Koruma Haftası ( 15-21 Mart)

39.Şehitler Günü (18 Mart)

40.Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)

41.Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

42.Orman Haftası (21-26 Mart)

43.Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

44.Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

45.Kanser Haftası (1-7 Nisan)

46.Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)

47.Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)

48.Dünya Sağlık Günü/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)

49.Turizm Haftası (15-22 Nisan)

50.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

51.26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü (26 Nisan)

52.Kütül Amare Zaferi (29 Nisan)

53.Bilişim Haftası (Mayısıs ayının ilk haftası)

54.Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayısıs ayının ilk haftası)

55.İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayısıs)

56.Vakıflar Haftası (Mayısıs ayının 2. haftası)

57.Anneler Günü (Mayısıs ayının 2, Pazarı)

58.Engelliler Haftası (10-16 Mayısıs)

59.Müzeler Haftası (18-24 Mayısıs)

60.Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayısıs)

61.Dünya Arı Günü (20 Mayısıs)

62.Etik Günü (25 Mayısıs)

63.İstanbulun Fethi (29 Mayısıs)

64.Hayat Boyu Öğrenme Haftası (Haziran ayının ilk haftası)

65.Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

66.Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı)

67.Zafer Bayramı (30 Ağustos)

68.Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihi Günler