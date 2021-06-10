Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?

Koronavirüs salgını uzun süredir hayatımızda yer edinirken bu süreçte çoğu zorluğu eğitim gören çocuklar çekmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler uzaktan öğrenime devam ederken cihazı olmayan öğrenciler derslere giriş sağlayamıyor. Maddi durumu olmayan veliler çocuklarına tablet alamadığı için derslerden eksik kalan öğrenciler bu süreçte en mağdur durumda ki kişiler arasında yer aldı. Koronavirüs salgını devam ederken uzaktan eğitim ile eğitimini tamamlayan öğrencilerin mutlaka tablete ve intenete ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu durumda Milli Eğitim Bakanı tablet almaya gücü yetmeyecek dar gelirli aileler için tablet dağıtımı yapacağını duyurdu. Tablet desteği verilerek öğrenciler ücretsiz şekilde derslerine devam edebilecek. Bakanlık, bağlı oldukları bölgede bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımı yapılacağını açıkladı.

Başvurular bulunduğunuz bölgede ki belediyenin resmi intenet sitesinden başvuru yaparak istenilen belgeleri doldurabilirsiniz. Fakat belediye tablet için bazı şartlar sunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

Tablet yardımı başvuru şartları nelerdir?

Tablet yardımı başvurusu yapılan belediyeye bağlı bir adreste oturuyor olmak

Bölgenin kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün EBA platformuna giremediği tespit edilmiş olmak

Sosyal yardım yönetmelik şartlarına uygun olmak

İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencisi olmak

Belediyenin kapsadığı bölgede bir okulda okuyor olmak

Belirlenen şartlara göre uzaktan eğitim alan öğrenciler belediyeler tarafından tablet alabiliyor. Şartları sağlayan öğrenciler başvuru formu onaylandıktan sonra evlerine tablet gelmektedir.Her öğrenci için bir tablet yardımı yapılırken eğer tablet başvurusu çok olursa öncelik ilk olarak okullarda başarılı olan öğrencilere verilmektedir.

Belediyeler tarafından öğrencilere sunulan tablet yardımları için birkaç şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen tabletlerin modeli General Mobile E-Tab 20’dir. Piyasa değeri şu an 3 bin TL olarak belirlendi.

Belediyeler intenet yardımında bulunuyor mu?

Tablet yardımından yararlanan öğrenciler, uzaktan eğitime devam edebilmesi için intenete ihtiyacı vardır. Bu durumda evinde inteneti bulunmayan öğrenciler tablet yardımı sırasında intenetin verilip verilmediği merak ediliyor. Belediye Tablet yardımında bulunurken aynı zamanda aylık öğrencilere 25 GB intenet vermektedir.

25 GB intenet kullanımı sadece EBA ve Canlı ders için kullanım sağlamaktadır. Farklı bir intenet kullanımı için uygun değildir. Belediyenin verdiği tablet yardımı sayesinde öğrenciler derslerinden mahrum kalmayarak eğitim hayatına devam edebiliyor. Bu zamana kadar milyonlarca öğrenci tabletine kavuşurken belediye tablet vermeye devam ediyor. Sizde tablet yardımından faydalanmak istiyorsanız bulunduğunuz bölgenin belediye adresine girerek tablet yardım talebinde bulunabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı bu sayede zorluk çeken öğrencilere yardım eli uzatıyor.