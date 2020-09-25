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Bedava tablet ve laptop başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Covid-19 virüsünün patlak vermesiyle eğitimde yaşanan aksaklıklar bir türlü çözüm bulamadı. Uzaktan eğitim sitemine geçilerek öğrenciler evlerinde eğitim almaya başlamıştı. Bu durum bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere zor anlar yaşatmıştı. Acun Ilıcalı'nın önderlik ettiği kampanyada bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere destek olmak amacıyla farklı illerden işadamları, ünlüler, devlet adamları vb. kişiler destek vermişti. Peki bu destekten kimler faydalanabilmektedir? Başvuru yapmak için aranan şartlar nelerdir? Başvuru nereden yapılacak? Bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 23:00
Bedava tablet ve laptop başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
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Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde uzaktan eğitim seferberliği devam ediyor. Acun Ilıcalı, ‘Haydi Şimdi’ bilgisayar kampanyasını başlattıktan sonra çeşitli kurum ve belediyelere ücretsiz dizüstü bilgisayar ve tablet dağıtmaya başladı. Ücretsiz tablet ve bilgisayar kampanyası ile uzaktan eğitim sürecinde zengin olmayan, tablet ve laptop sahibi öğrenciler için birçok kampanya başlatıldı. Bu tabletler, bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplanacak ve maddi durumu kötü olan tüm öğrencilere ulaştırılacaktır.

Bedava Tablet ve Laptop Dağıtımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Virüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilerle ilgili kampanyadan bilgi almayı unutmayın. Bu öğrenciler maddi imkânların yetersizliği nedeniyle derslere devam etmekte zorlanıyor. Bazı kurumlar başvuruyu doğrudan tablet uygulama bağlantısı üzerinden alırken, diğerleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışta bulunuyor.

Bedava Bilgisayar Kampanyası!

2020 uzaktan eğitim sürecinde ücretsiz bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet aktivitelerini, başvuru koşullarını ve prosedürlerini inceleyebilirsiniz. TV8 ekranındaki ‘Haydi Şimdi’ kampanyası 23: 15'te başladı. Etkinliğe SMS ile katılmak isteyenler için "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndererek etkinliğe destek verebilir ya da faydalanabilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarlar 3 Bin TL

Öğrencilere eğitim desteği için sağlanan bilgisayar yaklaşık 3.000 TL'dir. Türk Kızılayı Mobil Çağrı Merkezi 168 aranarak bağış yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, toplanan dizüstü bilgisayar kampanyasının dağıtım bölümünü uygulayacak. Ilıcalı, topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak, MEB de dizüstü bilgisayarı başvuran tüm öğrencilere teslim edecek.

MSB İhtiyaç Sahibi Öğrencilerine Tablet Dağıtacak!


MDB'den yapılan "Öğrencilerimize Destek İçin Bizde Varız!" MKEK ajansına bağlı Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın yönetiminde 1.500 adet ASFAT A.Ş. Gençlere 1500 olmak üzere toplam 3 bin tablet verileceğini açıkladı. # TEKNOFEST2020 ve #MilliteknolojiHamlesi ifadelerini kullanarak anlattı.

Esenler Belediyesinden Önek Bir Proje! Tabletsiz Çocuk Kalmasın!

İstanbul Esenler Belediyesi ihtiyacı olan öğrencilere tablet kampanyası başlattı. 10 bin kişiye yapılacak yardım için Esenler Belediyesi resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru koşulları;

  • Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün EBA uygulamasına giriş yapamadığı tespit edilen öğrenciden olmak,
  • Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanacak,
  • Sosyal Yardım Yönetmeliği koşullarına uymak,
  • Esenler’ de ikamet ediyor olmak,
  • Dağıtımda öncelik süresi 8. ve 12. sınıf arası olacak,
  • İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak,
  • Birden fazla öğrenci olan aileye sadece 1 tane tablet verilebilir,
  • Talebin fazla olması durumunda ise bir önceki eğitim yılı başarı durumu dikkate alınmaktadır.
  • Esenler Belediyesi kurumsal web sitesinden veya 444 00 73 merkezi numaralarından kayıt olmak lazım.

Tuzla ‘Askıda Tablet’ Kampanyası

Uzaktan eğitimden yoksun kalan ve eğitim alamayan çocuklar için tablet bilgisayarlara ulaşmak isteyen bağışçılar, resmi intenet sitesine bilgilerini, askıya almak istedikleri tablet sayı ve çeşitlerini girerek spora destek olabiliyor. İl yetkilileri bağışçı ile iletişime geçerek Tuzla'da yaşayan ve "Askıda Tablet" kampanyasına ihtiyaç duyan öğrencilere verilecek. Formun eksiksiz ve doğru olarak belediye yetkililerine teslim edilmesi yeterlidir. Öğrenciler tanımlanacak ve kapıya asılacaktır.

Kadıköy’ de Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilere Bilgisayar Desteği!

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ve yardıma muhtaç olan Kadıköylü öğrencilere bilgisayar desteği sağlanmaya başlanan "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" etkinliği. Etkinlik kapsamında belediyeye bağışlanan kullanılmış veya yeni bilgisayarlar, belediye tarafından ihtiyaçları belirlenen öğrencilere teslim edilecek. Bu talebi desteklemek isteyenler kayıt olmak için Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 444 55 22 numaralı telefondan arayabilir veya halkla ilişkiler saha ekibini arayarak kampanyaya katılabilir ve yardım edebilir.

 Baykar Tablet Desteği Nasıl Alınır?

Baykar genel müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Engeller kalktığında öğrencilerimizin bizi daha iyi bir geleceğe götüreceğine inanıyoruz” dedi. Hediye olarak verilecek tablet bilgisayar, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek. Nasıl ve ne zaman dağıtılacağına dair net bir açıklama yok. Tüm başvuru ve aktiviteleri belediye ve kurumlara SMS ile gönderebilirsiniz. Başvurmak için yukarıda anlatılan adımları ve kurumları takip edebilir, uzaktan eğitime katılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.09.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
BilgisayarTabletUzaktan Eğitim
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