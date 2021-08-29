Bazı üniversiteler eğitimin yüzde 40'ını uzaktan sürdürecek!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde verilecek olan eğitimin yüz yüze yapılacağı ve koronavirüs salgının seyrine göre de daha önceden hazırlanan harmanlanmış eğitim modelinin örgün öğretim programları ile birlikte uygulanabileceğini duyurmuştu.

Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala üniversite senatoları tarafında yapılan duyurularda eğitim sisteminin nasıl bir şekil aldığı ortaya çıkmaya başladı. 13 Eylül'de start verecek olan üniversiteler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin bilgilendirirken edinilen bilgilere göre bazı üniversiteler eğitimlerin yüzde 40'lık bölümünü uzaktan eğitimle vereceği belirtildi.

EĞİTİMİN YÜZDE 40'LIK BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİMLE OLACAK

Alınan yeni kararlara göre İstanbul Üniversitesi öğrencileri derslerinin en az yüzde 20'sini en fazla da yüzde 40'ı uzaktan eğitim sistemiyle alacak. İÜ Cerrahpaşa bölümünde ise öğrenciler derslerin en fazla yüzde 40'lık oranını uzaktan alırken Ankara ve Hacettepe üniversiteleri de derslerini karma modeliyle vereceğini açıkladı.

Bu açıklamaların hemen ardından bir duyuru yapan Gazi Üniversitesi ise derslerin yüzde 40'ının uzaktan eğitim sistemiyle uygulanacağını açıklarken Konya Teknik Üniversitesi, eğitimlerin yüz yüze başlayacağını ve salgının seyrine göre tekrar şekillenebileceğini aktardı. KTÜ ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarının da hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.