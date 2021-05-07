Bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bayram sonrasında okulların açılıp açılmayacağını sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.

Bayram sonrasında okullar, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olmasından dolayı eğitime bir günlük ara verilecek. Bakan Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil olmak üzere, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." İfadelerini kullandı.

Ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının yaklaşık olarak yüzde30’u tamamlanırken liselerde bu oran ise %40’a yaklaşmış durumda. Ayrıca liselerde ikinci dönem itibariyle tek sınav yapılacak. 12. sınıflar da sınavların tamamı sona erdi. Diğer sınıflarla ilgili olarak da 17 Mayıs tarihinden sonra bir düzenlemenin yapılacağı öğrenildi.