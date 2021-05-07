Bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bayram sonrasında okulların açılıp açılmayacağını sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.
Ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının yaklaşık olarak yüzde30’u tamamlanırken liselerde bu oran ise %40’a yaklaşmış durumda. Ayrıca liselerde ikinci dönem itibariyle tek sınav yapılacak. 12. sınıflar da sınavların tamamı sona erdi. Diğer sınıflarla ilgili olarak da 17 Mayıs tarihinden sonra bir düzenlemenin yapılacağı öğrenildi.
Son Güncelleme: 07.05.2021 22:24