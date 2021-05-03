Bayram haftası canlı ders olacak mı?

Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle hibrid olarak devam eden eğitim öğretim yılı yerini son alınan tam kapanma kararıyla birlikte tam zamanlı uzaktan eğitime bıraktı.

Bayram haftasında canlı ders olacak mı?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde 17 günlük tam kapanma süreci başladı ve tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitimler ile devam ediyor. Peki Bayram haftasında canlı ders olacak mı? araştırmaya başladı. 10 -11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı ders olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıya göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personeller 10-11 Mayıs tam gün , 12 Mayıs ise yarım gün idari izinli sayıldı ve bu karar ile bayram tatili 9 günlük tatile çıkarıldı.