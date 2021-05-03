Bayram haftası canlı ders olacak mı?

Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle hibrid olarak devam eden eğitim öğretim yılı yerini son alınan tam kapanma kararıyla birlikte tam zamanlı uzaktan eğitime bıraktı.
Bayram haftasında canlı ders olacak mı?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıya göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personeller 10-11 Mayıs tam gün , 12 Mayıs ise yarım gün idari izinli sayıldı ve bu karar ile bayram tatili 9 günlük tatile çıkarıldı.
Öğretmenlerde kamu personeli arasında yer aldığı içinde bayram haftasında canlı ders yapılamacak. Yani 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı dersler olmayacak. Ancak isteyen öğretmenler öğrencilerinde istekleri ve gönüllü katılmalarıyla telafi dersleri yapabilecekler