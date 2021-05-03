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Bayram haftası canlı ders olacak mı?

Milyonlarca öğrenci korona virüs pandemisi sebebiyle uzaktan eğitime devam ederken, bayram haftasında canlı ders olacak mı? sorularını araştırmaya başladı. 10 -11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı ders olacak mı? işte merak edilen sorunun cevabı

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:26
Bayram haftası canlı ders olacak mı?
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Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle hibrid olarak devam eden eğitim öğretim yılı yerini son alınan tam kapanma kararıyla birlikte tam zamanlı uzaktan eğitime bıraktı.

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde 17 günlük tam kapanma süreci başladı ve tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitim canlı dersler ile devam ediyor. Peki Bayram haftasında canlı ders olacak mı? araştırmaya başladı. 10 -11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı ders olacak mı?

Bayram haftasında canlı ders olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıya göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personeller 10-11 Mayıs tam gün , 12 Mayıs ise yarım gün idari izinli sayıldı ve bu karar ile bayram tatili 9 günlük tatile çıkarıldı.

Öğretmenlerde kamu personeli arasında yer aldığı içinde bayram haftasında canlı ders yapılamacak. Yani 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı dersler olmayacak. Ancak isteyen öğretmenler öğrencilerinde istekleri ve gönüllü katılmalarıyla telafi dersleri yapabilecekler




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:26
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Canlı DersBayram Haftası Canlı Ders Olacak Mı?
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