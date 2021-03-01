Baykar 2021 staj başvurusu nasıl yapılır? Baykar stajyer maaşı ve Baykar staj soruları

Yıllar içinde Baykar, ülkemizde yerli ve savunma silahlarının üretiminde önemli rol oynadı. Ayrıca Türkiye'nin ilk İHA'sı savunma sanayi Baykar tarafından üretildi. Şirket, dünya çapında insansız hava araçları alanında en ileri teknoloji sistemlerini geliştirmeye devam etmektedir.

Baykar Savunma Bakanlığı, 2021 yılında staj başvurusunda bulunmaya başlayacak. Türk savunma sistemleri üretimi yapan en büyük şirkette staj yapabilme hakkına sahip olacak kişiler, stajın ardından Baykar Savunma Bakanlığı'nda çalışma hakkına sahip olabilir. Baykar Savunma Bakanlığında staj yapan kişiler, şirkette çalışmaya devam etmişti.

Şirkette staj yapabilmeniz izin üniversite eğitiminizi tamamlamanız gerekmektedir. Teorik altyapının pratik araştırmalarla donatıldığı ve proje deneyiminin öğrenilen bilginin kullanılabilir bilgi ve ürünlere dönüştürülmesine şahsen şahit olacağı bir eğitim aşaması olarak düşünülmektedir. Baykar staj başvuru şartları da şu şekildedir;

-Yoğun iş temposuna ayak uydurmak.

-Yürütülen projelerde başarı göstermek.

-Ekip ruhu.

Baykar staj başvurusu için gereken belgeler vardır. Bunlar şöyle ele alınmıştır;

-Kişisel bilgiler veya CV

-Transkript

-Başvuru talebinde bulunan kişiler, çalışma alanlarını, kariyer hedeflerini ve hayallerini detaylı bir şekilde ele alan yazı.

Baykar staj başvurusunun sonuçları, şirketin ekipleri tarafından incelendikten sonra kazanan kişilerle iletişime geçerek, mülakata çağrılır. Mülakatı geçen öğrencilere, staja davet mektubu gönderilmektedir.