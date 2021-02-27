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Başkent'te okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı mı?

Pandemi nedeni ile eğitim ve öğretime ara veren okulların vaka sayılarının azalması ile birlikte açılması planlanıyor. Ankara Valiliği'nden okulların açılması ile ilgili son dakika bilgisi geldi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:39
Başkent'te okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı mı?
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Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması ile birlikte okulların açılması en ön sırada yer alıyor. Öğrenciler ve öğretmenler okullarının açılmasını dört gözle bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 1 Mart itibariyle bazı sınıflarda yüzyüze eğitimin başlamasını hedeflemişti. Yapılan açıklama bu yönde iken vaka sayılarında artış yerinde karar yöntemi ile birlikte valilik bazında yeni kararlar alınmaya başlandı.

Başkent Ankara'da Okullar Ne Zaman Açılacak?

Öğrenciler büyük bir heyecan ile okulların açılmasını beklerken bugün valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü valiliğin twitter sayfasında bir bilgi notu paylaştı. Paylaşılan notta kısaca şunlar yazıyor; 

"Kalınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:39
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OkulAnkaraMilli Eğitim Bakanlığı
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