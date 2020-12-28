Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Koronavirüs vaka sayılarının rekor düzeyde artmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime verilen ara uzaltılmıştı.

UZAKTAN EĞİTİM UZADI

Bugün yapılan yılın son kabine toplantısın sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, getirilen tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düzenli bir düşüşün görüldüğünü ve buna uygun olarak kısıtlama ve tedbirileri gözden geçirdiklerini ifade etti. Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde ki gelişmelerin ümitvar olduğunu söyledi. Erdoğan okullardaki yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021 tarihine kadar verildiğini bir kez daha vurguladı

BAKAN ZİYA SELÇUK DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada eğitim öğretim yılının ilk döneminin ilkokul ve ortaokullar için proje ve performans notları verilerek tamamlandığını, lise öğrencilerinin ise 15 Şubat 2021 tarihinden sonra planlanan bir tarih aralığında yapılacak olan yüz yüze sınavlardan sonra tamamlanacağını belirtmişti