Balıkesir Fen Liseleri hangi puanla alım yapıyor?

İlkokul ondan sonra ise ortaokul okuyan öğrencilerin sıradaki durağı lise oluyor. 8.sınıfa geldiklerinde LGS adı verilen Liselere Geçiş Sınavı’na girecek olan öğrenciler, iyi bir lisenin hayalini kuruyorlar. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi, öğrencilerin en çok gitmek istediği okullar arasında yer alıyor. İntenette de bu yönde aramalar yapan öğrenciler, okul puanlarını araştırıyorlar.

Her sene, sınavın zorluğuna ve öğrencinin başarı puanına göre değişen puanlar, öğrenciler için hedef koymak açısından yardımcı oluyor. Hedeflerine ulaşmak için tahmini ne kadar puan, tahmini ne kadar soru yapmalarını gerektiğini bu sayede anlamış oluyorlar.

Bu yıl, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan Liselere Geçiş Sınavı, öğrencilerin hangi liselere gideceğini belirleyecek. Balıkesir Fen Liseleri’ni hedefleyen öğrenciler için, Balıkesir’de bulunan Fen Liseleri’nin puanlarını derledik.

Balıkesir’de toplam 3 tane Fen Lisesi bulunuyor. Bunlardan birincisi Karesi ilçesinde yer alan, Şehir Turgut Solak Fen Lisesi. Toplam 180 kişilik kontenjan açan okul, geçen sene en düşük 453,8177 puanla öğrenci almış. Taban puanı bu şekilde belirlenen okul, Balıkesir’in en yüksek puanla alan Fen Lisesi olarak dikkat çekiyor.

Balıkesir’de bulunan ikinci Fen Lisesi ise, Bandırma ilçesinde bulunan, Enerjisa Bandırma Fen Lisesi. 120 kişilik kontenjan açan okul, geçen sene taban puan olarak 435,0532 puan ile öğrenci almıştır.

Üçüncü ve son okul ise, Edremit ilçesinde yer alan, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi. 150 kişilik kontenjan belirleyen okul, geçen sene en düşük puan olarak 422,338 puanla öğrenci almıştır.